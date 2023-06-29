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Путин поддержал идею перечня продукции из вторсырья для госзакупок - РИА Новости, 29.06.2023
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16:39 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/putin-1881214883.html
Путин поддержал идею перечня продукции из вторсырья для госзакупок
Путин поддержал идею перечня продукции из вторсырья для госзакупок - РИА Новости, 29.06.2023
Путин поддержал идею перечня продукции из вторсырья для госзакупок
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания перечня различной продукции из вторсырья для государственных закупок, но глава государства подчеркнул, что в РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:39
2023-06-29T16:39
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания перечня различной продукции из вторсырья для государственных закупок, но глава государства подчеркнул, что в таком случае важна экспертиза, которая бы гарантировала качество таких продуктов. Идея включения продукции из вторсырья в госзакупки была озвучена одной из участниц пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив. "Вы правы, нужно расширять возможности для продажи соответствующих изделий, и здесь очень важны госзакупки. У правительства есть такое поручение. Я просто напоминаю об этом. Этот список различных изделий, которые должны включаться в список госзакупок, он, безусловно, должен быть проработан и утвержден, чтобы госзакупки имели место быть, чтобы это было обязательно. Но здесь очень важна одна составляющая - нужна экспертиза, которая гарантировала бы качество этих продуктов, чтобы они не были вредными для здоровья человека и так далее и тому подобное", - сказал Путин. Также он напомнил, что российские власти погружены в вопросы переработки отходов, к примеру, существует восемь экологических технопарков, где можно "практически бесплатно" взять землю под строительство перерабатывающих предприятий, также на такие цели действуют льготные кредиты. В ходе выступления Путин также вспомнил, что существует детский мультик на тему борьбы с отходами. "По-моему, для малышей есть такой мультик "Мусорная жаба". Использует жаба этот мусор, поедает и потом что-то выращивает. Дело очень хорошее. Жаба молодец, она на нашей стороне, занимается решение экологических проблем", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин поддержал идею перечня продукции из вторсырья для госзакупок

Путин поддержал идею создания перечня различной продукции из вторсырья для госзакупок

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания перечня различной продукции из вторсырья для государственных закупок, но глава государства подчеркнул, что в таком случае важна экспертиза, которая бы гарантировала качество таких продуктов.
Идея включения продукции из вторсырья в госзакупки была озвучена одной из участниц пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Сильные идеи для нового времени – 2023 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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"Вы правы, нужно расширять возможности для продажи соответствующих изделий, и здесь очень важны госзакупки. У правительства есть такое поручение. Я просто напоминаю об этом. Этот список различных изделий, которые должны включаться в список госзакупок, он, безусловно, должен быть проработан и утвержден, чтобы госзакупки имели место быть, чтобы это было обязательно. Но здесь очень важна одна составляющая - нужна экспертиза, которая гарантировала бы качество этих продуктов, чтобы они не были вредными для здоровья человека и так далее и тому подобное", - сказал Путин.
Также он напомнил, что российские власти погружены в вопросы переработки отходов, к примеру, существует восемь экологических технопарков, где можно "практически бесплатно" взять землю под строительство перерабатывающих предприятий, также на такие цели действуют льготные кредиты.
В ходе выступления Путин также вспомнил, что существует детский мультик на тему борьбы с отходами. "По-моему, для малышей есть такой мультик "Мусорная жаба". Использует жаба этот мусор, поедает и потом что-то выращивает. Дело очень хорошее. Жаба молодец, она на нашей стороне, занимается решение экологических проблем", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума Сильные идеи для нового времени – 2023 в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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