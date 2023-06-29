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Путин поручил наградить победителей конкурса новых отечественных брендов - РИА Новости, 29.06.2023
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15:47 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/putin-1881195674.html
Путин поручил наградить победителей конкурса новых отечественных брендов
Путин поручил наградить победителей конкурса новых отечественных брендов - РИА Новости, 29.06.2023
Путин поручил наградить победителей конкурса новых отечественных брендов
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив поручил наградить предпринимателей, победивших в конкурсе лучших... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:47
2023-06-29T15:47
технологии
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив поручил наградить предпринимателей, победивших в конкурсе лучших новых отечественных брендов форума "Сильные идеи для нового времени". "Конкуренция была, насколько я понимаю, очень и очень высокой. И победители тоже, безусловно, достойные. Всех вас поздравляю с этой победой… Результаты того, что многие сделали, они на этой выставке представлены. Они впечатляют. Попросил коллег из администрации президента и правительства отдельно в максимально торжественной обстановке наградить создателей таких брендов", - сообщил президент. Путин также подчеркнул, что обратился к АСИ с предложением ежегодно проводить конкурс лучших новых отечественных брендов на полях форума, приглашать к участию в нем именно малые и средние компании.
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технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Технологии, Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин поручил наградить победителей конкурса новых отечественных брендов

Путин поручил наградить победителей конкурса лучших новых отечественных брендов

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив поручил наградить предпринимателей, победивших в конкурсе лучших новых отечественных брендов форума "Сильные идеи для нового времени".
«
"Конкуренция была, насколько я понимаю, очень и очень высокой. И победители тоже, безусловно, достойные. Всех вас поздравляю с этой победой… Результаты того, что многие сделали, они на этой выставке представлены. Они впечатляют. Попросил коллег из администрации президента и правительства отдельно в максимально торжественной обстановке наградить создателей таких брендов", - сообщил президент.
Путин также подчеркнул, что обратился к АСИ с предложением ежегодно проводить конкурс лучших новых отечественных брендов на полях форума, приглашать к участию в нем именно малые и средние компании.
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