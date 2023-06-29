https://ria.ru/20230629/putin-1881195674.html

Путин поручил наградить победителей конкурса новых отечественных брендов

Путин поручил наградить победителей конкурса новых отечественных брендов - РИА Новости, 29.06.2023

Путин поручил наградить победителей конкурса новых отечественных брендов

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив поручил наградить предпринимателей, победивших в конкурсе лучших... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:47

2023-06-29T15:47

2023-06-29T15:47

технологии

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив поручил наградить предпринимателей, победивших в конкурсе лучших новых отечественных брендов форума "Сильные идеи для нового времени". "Конкуренция была, насколько я понимаю, очень и очень высокой. И победители тоже, безусловно, достойные. Всех вас поздравляю с этой победой… Результаты того, что многие сделали, они на этой выставке представлены. Они впечатляют. Попросил коллег из администрации президента и правительства отдельно в максимально торжественной обстановке наградить создателей таких брендов", - сообщил президент. Путин также подчеркнул, что обратился к АСИ с предложением ежегодно проводить конкурс лучших новых отечественных брендов на полях форума, приглашать к участию в нем именно малые и средние компании.

https://ria.ru/20230629/putin-1881187845.html

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технологии, россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)