https://ria.ru/20230629/putin-1881187845.html

Путину на выставке форума АСИ показали систему распознавания лиц Ovision

Путину на выставке форума АСИ показали систему распознавания лиц Ovision - РИА Новости, 29.06.2023

Путину на выставке форума АСИ показали систему распознавания лиц Ovision

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку перспективных отечественных компаний. Она проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени",... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:22

2023-06-29T15:22

2023-06-29T17:42

технологии

россия

москва

самарская область

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку перспективных отечественных компаний. Она проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).Свои проекты главе государства представили те, кто победили в конкурсе новых отечественных брендов. В том числе Путину показали несколько инновационных разработок (номинация "Высокие технологии"). Это предназначенные для электротранспорта зарядные станции "Яблочков", промышленные 5D-принтеры Stereotech, интерактивное оборудование NexTouch.Также глава государства увидел новинки, созданные победителями в номинации "Информационные технологии". Например, под брендом Pix Robotics выпускается программное обеспечение для бизнес-аналитики и роботизации, а компания VR Concept создала многопользовательскую программную платформу для работы с любой 3D-моделью в виртуальной реальности, позволяющую ускорить анализ такой документации вдвое и выявить на 30% больше критичных ошибок.Помимо этого российскому лидеру показали, как работает система распознавания лиц Ovision, применяемая на входах в здания и помещения. Она способна узнать человека за 0,2 секунды, даже если он пришел в очках или в шапке.Несколько стендов на выставке заняли отечественные бренды одежды (номинация "Креативные индустрии"). "Береги" - это экологичные вещи и аксессуары, созданные на безотходном производстве Камчатки; Bungly Boo! - образы для детей и взрослых от компании из Удмуртии; Bask - снаряжение для активного отдыха от столичного производителя; Be easy kid - московский бренд одежды и аксессуаров для детей с инвалидностью, одновременно победивший в номинации Авторадио "Человек дела".Путин также оценил продукцию компаний, лидировавших в номинации "Потребительские товары". "Библиотека ароматов" рассказала о средствах для ухода за собой и для дома, которые создаются с использованием натуральных ингредиентов. VMMGame, которая производит мебель для геймеров и киберспортсменов, показала стол с игровой рабочей поверхностью и специальное кресло. Бренд "Мякиши" представил главе государства развивающие мягкие игрушки для детей - от рождения до 5 лет.Познакомился президент и с финалистами номинации "Продовольственные товары". Так, бренд "Сибирский кедр" из Томской области выпускает конфеты из дикорастущего сырья, орехи, ягоды, мед и травы. Original eco food brand из Новосибирской области делает замороженные десерты и чаи, каши быстрого приготовления, снеки и другие продукты. Удалось Путину увидеть на выставке и "Королевское" мороженое Луганского хладокомбината. Президент предрек ему будущее на "большом рынке".Рассказывали президенту об отборе и работе компаний, помимо представителей самих брендов, глава АСИ Светлана Чупшева и директор по спецпроектам Михаил Хомич.Конкурс лучших новых отечественных брендов проводится по поручению Путина. Его задача - поддержать новые российские бренды, которые могут способствовать "перезагрузке" экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тыс заявок со всех субъектов. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями стали более 30 российских компаний. Больше 40 партнеров конкурса окажут поддержку финалистам помогут "продвинуть" товары в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на ТВ.

https://ria.ru/20230629/putin-1881091125.html

https://ria.ru/20230621/tramvaychiki-1879679853.html

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Дарья Буймова

технологии, россия, москва, самарская область, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)