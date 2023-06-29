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Путин заявил о необходимости раскрутки отечественных компаний - РИА Новости, 29.06.2023
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15:22 29.06.2023 (обновлено: 15:40 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/putin-1881187754.html
Путин заявил о необходимости раскрутки отечественных компаний
Путин заявил о необходимости раскрутки отечественных компаний - РИА Новости, 29.06.2023
Путин заявил о необходимости раскрутки отечественных компаний
Западные компании раньше обеспечивали себе монополию на рынке РФ, надо помочь отечественным раскрутиться, чтобы они стали узнаваемыми, в том числе за границей,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:22
2023-06-29T15:40
экономика
россия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Западные компании раньше обеспечивали себе монополию на рынке РФ, надо помочь отечественным раскрутиться, чтобы они стали узнаваемыми, в том числе за границей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив."Как известно, любая монополия, любое доминирование не вечны. Наши компании, команды готовы к конкуренции и многие уже доказали это. Когда я говорил о монополиях, имел в виду, конечно, ваших конкурентов западных, потому что по сути во многих отраслях они эту монополию здесь, на нашем рынке отечественном для себя обеспечили. Ну а наши производители уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше", - сказал Путин.Сейчас важно, подчеркнул президент РФ, "помочь российским производителям, что называется, "раскрутиться", чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире в целом".
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экономика, россия, технологии, владимир путин
Экономика, Россия, Технологии, Владимир Путин
Путин заявил о необходимости раскрутки отечественных компаний

Путин: надо помочь отечественным производителям раскрутиться и стать узнаваемыми в мире

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Западные компании раньше обеспечивали себе монополию на рынке РФ, надо помочь отечественным раскрутиться, чтобы они стали узнаваемыми, в том числе за границей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив.
«
"Как известно, любая монополия, любое доминирование не вечны. Наши компании, команды готовы к конкуренции и многие уже доказали это. Когда я говорил о монополиях, имел в виду, конечно, ваших конкурентов западных, потому что по сути во многих отраслях они эту монополию здесь, на нашем рынке отечественном для себя обеспечили. Ну а наши производители уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше", - сказал Путин.
Сейчас важно, подчеркнул президент РФ, "помочь российским производителям, что называется, "раскрутиться", чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире в целом".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Путин рассказал, почему западные товары вытесняли отечественные
Вчера, 15:34
 
ЭкономикаРоссияТехнологииВладимир Путин
 
 
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