https://ria.ru/20230629/putin-1881187754.html

Путин заявил о необходимости раскрутки отечественных компаний

Путин заявил о необходимости раскрутки отечественных компаний - РИА Новости, 29.06.2023

Путин заявил о необходимости раскрутки отечественных компаний

Западные компании раньше обеспечивали себе монополию на рынке РФ, надо помочь отечественным раскрутиться, чтобы они стали узнаваемыми, в том числе за границей,... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:22

2023-06-29T15:22

2023-06-29T15:40

экономика

россия

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Западные компании раньше обеспечивали себе монополию на рынке РФ, надо помочь отечественным раскрутиться, чтобы они стали узнаваемыми, в том числе за границей, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив."Как известно, любая монополия, любое доминирование не вечны. Наши компании, команды готовы к конкуренции и многие уже доказали это. Когда я говорил о монополиях, имел в виду, конечно, ваших конкурентов западных, потому что по сути во многих отраслях они эту монополию здесь, на нашем рынке отечественном для себя обеспечили. Ну а наши производители уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше", - сказал Путин.Сейчас важно, подчеркнул президент РФ, "помочь российским производителям, что называется, "раскрутиться", чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире в целом".

https://ria.ru/20230629/tovary-1881191460.html

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экономика, россия, технологии, владимир путин