https://ria.ru/20230629/putin-1881187393.html
Путин заявил, что нужно целенаправленно продвигать отечественные бренды
Путин заявил, что нужно целенаправленно продвигать отечественные бренды - РИА Новости, 29.06.2023
Путин заявил, что нужно целенаправленно продвигать отечественные бренды
В России нужна целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов на мировом рынке, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:21
2023-06-29T15:21
2023-06-29T18:14
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России нужна целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов на мировом рынке, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени"."Причем на всех уровнях — и в средствах массовой информации, прежде всего в государственных, и в социальных сетях и новых медиа", — отметил он.Президент указал, что свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона."Хочу, чтобы меня услышали сейчас мои коллеги в регионах России. Это не ерунда какая-то, это очень важное направление совместной работы. Ведь именно в городах, в населенных пунктах начинается путь небольших предприятий, локальных брендов, но начинается путь к общероссийской известности", — объяснил Путин.При этом он добавил, что нынешняя ситуация с экономическими ограничениями может помочь отечественным бизнесменам."Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул, наоборот. Более того, кратно расширились возможности для российских предпринимателей", — сказал он.По словам президента, некоторые зарубежные компании "превратили уход с российского рынка в пиар-акцию". При этом он выразил сомнения, что такая пиар-стратегия поможет этим фирмам.Путин также указал, что любая монополия и доминирование не могут быть вечными."Наши компании, команды готовы к конкуренции и многие уже доказали это. Когда я говорил о монополиях, имел в виду, конечно, ваших конкурентов западных, потому что, по сути, во многих отраслях они эту монополию здесь, на нашем рынке отечественном, для себя обеспечили. Ну а наши производители уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше", — отметил президент.По словам главы государства, сейчас важно "помочь российским производителям, что называется, раскрутиться, чтобы у нас были наши, собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире в целом".Как подчеркнул Путин, сейчас важно, используя лучшие решения и предложения, создать экономику, живущую "не за счет потребления чужого, импортного", которая сама производит современные товары, услуги, технологии.При этом президент отметил, что эта задача по силам стране и обществу. Он напомнил, что уже сейчас российские компании выпускают товары с прекрасными характеристиками, которые ни в чем не уступают зарубежным аналогам и даже превосходят их.
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Путин: "Из-за ухода западных компаний мир не рухнул, наоборот"
Мир не рухнул из-за санкций, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени".
2023-06-29T15:21
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин заявил, что нужно целенаправленно продвигать отечественные бренды
Путин: нужно целенаправленно продвигать отечественные бренды на мировом рынке
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В России нужна целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов на мировом рынке, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени".
«
"Причем на всех уровнях — и в средствах массовой информации, прежде всего в государственных, и в социальных сетях и новых медиа", — отметил он.
Президент указал, что свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона.
"Хочу, чтобы меня услышали сейчас мои коллеги в регионах России. Это не ерунда какая-то, это очень важное направление совместной работы. Ведь именно в городах, в населенных пунктах начинается путь небольших предприятий, локальных брендов, но начинается путь к общероссийской известности", — объяснил Путин.
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При этом он добавил, что нынешняя ситуация с экономическими ограничениями может помочь отечественным бизнесменам.
«
"Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул, наоборот. Более того, кратно расширились возможности для российских предпринимателей", — сказал он.
По словам президента, некоторые зарубежные компании "превратили уход с российского рынка в пиар-акцию". При этом он выразил сомнения, что такая пиар-стратегия поможет этим фирмам.
Путин также указал, что любая монополия и доминирование не могут быть вечными.
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"Наши компании, команды готовы к конкуренции и многие уже доказали это. Когда я говорил о монополиях, имел в виду, конечно, ваших конкурентов западных, потому что, по сути, во многих отраслях они эту монополию здесь, на нашем рынке отечественном, для себя обеспечили. Ну а наши производители уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше", — отметил президент.
По словам главы государства, сейчас важно "помочь российским производителям, что называется, раскрутиться, чтобы у нас были наши, собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире в целом".
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Как подчеркнул Путин, сейчас важно, используя лучшие решения и предложения, создать экономику, живущую "не за счет потребления чужого, импортного", которая сама производит современные товары, услуги, технологии.
При этом президент отметил, что эта задача по силам стране и обществу. Он напомнил, что уже сейчас российские компании выпускают товары с прекрасными характеристиками, которые ни в чем не уступают зарубежным аналогам и даже превосходят их.
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