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В Кремле рассказали об украинских провокациях на Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:04 29.06.2023 (обновлено: 13:23 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/provokatsii-1881111483.html
В Кремле рассказали об украинских провокациях на Запорожской АЭС
В Кремле рассказали об украинских провокациях на Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.06.2023
В Кремле рассказали об украинских провокациях на Запорожской АЭС
Угрозы провокаций со стороны украинского режима постоянны, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:04
2023-06-29T13:23
специальная военная операция на украине
россия
киев
сергей шойгу
запорожская аэс
магатэ
оон
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Угрозы провокаций со стороны украинского режима постоянны, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС.Масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проводятся в Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, в них участвуют украинские министры, сообщили в четверг в министерстве энергетики страны."Что касается угрозы провокаций со стороны украинского режима... эта угроза постоянная, и вот эта инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС, она это продемонстрировала в полный рост", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как расценивают в Кремле ситуацию с Запорожской АЭС и внезапно объявленными Украиной учениями, и видят ли риски провокаций и диверсий со стороны Киева.Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район контрнаступления.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.Также Песков, комментируя учения на Украине, связанные с ЗАЭС, сообщил, что представители МАГАТЭ зафиксировали усилия России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС."Вы знаете, что совсем недавно там побывали представители МАГАТЭ, они там находятся, и они видят ситуацию, и они зафиксировали те усилия, которые предпринимаются для обеспечения безопасности и стабильного функционирования станции. Это первое, это было признание МАГАТЭ", - сказал Песков.Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
https://ria.ru/20230620/zaes-1879289038.html
https://ria.ru/20230623/zaes-1880056115.html
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россия, киев, сергей шойгу, запорожская аэс, магатэ, оон, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, ООН, Владимир Путин, Украина
В Кремле рассказали об украинских провокациях на Запорожской АЭС

Песков: угрозы провокаций на ЗАЭС постоянны, это показала и диверсия на Каховской ГЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Угрозы провокаций со стороны украинского режима постоянны, это продемонстрировала диверсия на Каховской ГЭС, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Запорожской АЭС.
Масштабные учения по отработке действий на случай возможной чрезвычайной ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проводятся в Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, в них участвуют украинские министры, сообщили в четверг в министерстве энергетики страны.
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"Что касается угрозы провокаций со стороны украинского режима... эта угроза постоянная, и вот эта инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС, она это продемонстрировала в полный рост", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как расценивают в Кремле ситуацию с Запорожской АЭС и внезапно объявленными Украиной учениями, и видят ли риски провокаций и диверсий со стороны Киева.
Ранее президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район контрнаступления.
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. С 30 сентября 2022 года этот регион вошел в состав России по итогам референдума.
Также Песков, комментируя учения на Украине, связанные с ЗАЭС, сообщил, что представители МАГАТЭ зафиксировали усилия России по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.
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"Вы знаете, что совсем недавно там побывали представители МАГАТЭ, они там находятся, и они видят ситуацию, и они зафиксировали те усилия, которые предпринимаются для обеспечения безопасности и стабильного функционирования станции. Это первое, это было признание МАГАТЭ", - сказал Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, согласно которому Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление бредом. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза организации, что Россия надеется, что западные покровители Киева не дадут ему организовать катастрофу на ЗАЭС, а "участившиеся параноидальные утверждения главарей киевского режима о том, что Россия якобы заминировала Запорожскую АЭС и готовит ее к подрыву, нас крайне настораживают". Он отмечал, что в абсурдности таких заявлений могла убедиться миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, в июне посетившая станцию, "несмотря на все препоны со стороны Украины".
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