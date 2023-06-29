https://ria.ru/20230629/protesty-1881010909.html

Протестующие во французском Нантере начали атаковать полицию фейерверками

Протестующие во французском Нантере начали атаковать полицию фейерверками - РИА Новости, 29.06.2023

Протестующие во французском Нантере начали атаковать полицию фейерверками

Протестующие во французском городе Нантер начали атаковать полицию фейерверками и жечь автомобили, правоохранители отвечают слезоточивый газом, передает... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T01:02

2023-06-29T01:02

2023-06-29T01:28

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НАНТЕР, 29 июн - РИА Новости. Протестующие во французском городе Нантер начали атаковать полицию фейерверками и жечь автомобили, правоохранители отвечают слезоточивый газом, передает корреспондент РИА Новости. Беспорядки идут второй день. Они начались после того, как во вторник полицейские в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка. Улицы города практически пусты, число протестующих назвать сложно, но они активно "обстреливают" полицейских фейерверками. На улице, где происходят столкновения, уже горят несколько автомобилей. Один из них перевернут на крышу. Не очень многочисленные правоохранители постепенно продвигаются по улице, но участники беспорядков держат дистанцию и быстро отступают. Ранее сообщалось, что беспорядки возобновились и в других городах Франции, хотя в столице ситуация оставалась спокойной. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате вечером в ряде городов начались беспорядки. Согласно главе МВД Франции Жеральду Дарманену, 31 человек был задержан в ходе беспорядков накануне, 24 полицейских получили лёгкие ранения. Также протестующие сожгли порядка 40 машин. Стихийные акции протеста прошли в Нантере и множественных пригородах Парижа. В городе Мант протестующим удалось поджечь здание мэрии города, пользователи в социальных сетях публиковали видео поджогов и стычек с полицейскими в Марселе, Бордо, Рубе на севере Франции и Кольмаре на востоке страны.

https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880825223.html

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франция, париж, бордо, жеральд дарманен, в мире