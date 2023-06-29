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Протестующие во французском Нантере начали атаковать полицию фейерверками - РИА Новости, 29.06.2023
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01:02 29.06.2023 (обновлено: 01:28 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/protesty-1881010909.html
Протестующие во французском Нантере начали атаковать полицию фейерверками
Протестующие во французском Нантере начали атаковать полицию фейерверками - РИА Новости, 29.06.2023
Протестующие во французском Нантере начали атаковать полицию фейерверками
Протестующие во французском городе Нантер начали атаковать полицию фейерверками и жечь автомобили, правоохранители отвечают слезоточивый газом, передает... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T01:02
2023-06-29T01:28
франция
париж
бордо
жеральд дарманен
в мире
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НАНТЕР, 29 июн - РИА Новости. Протестующие во французском городе Нантер начали атаковать полицию фейерверками и жечь автомобили, правоохранители отвечают слезоточивый газом, передает корреспондент РИА Новости. Беспорядки идут второй день. Они начались после того, как во вторник полицейские в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка. Улицы города практически пусты, число протестующих назвать сложно, но они активно "обстреливают" полицейских фейерверками. На улице, где происходят столкновения, уже горят несколько автомобилей. Один из них перевернут на крышу. Не очень многочисленные правоохранители постепенно продвигаются по улице, но участники беспорядков держат дистанцию и быстро отступают. Ранее сообщалось, что беспорядки возобновились и в других городах Франции, хотя в столице ситуация оставалась спокойной. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате вечером в ряде городов начались беспорядки. Согласно главе МВД Франции Жеральду Дарманену, 31 человек был задержан в ходе беспорядков накануне, 24 полицейских получили лёгкие ранения. Также протестующие сожгли порядка 40 машин. Стихийные акции протеста прошли в Нантере и множественных пригородах Парижа. В городе Мант протестующим удалось поджечь здание мэрии города, пользователи в социальных сетях публиковали видео поджогов и стычек с полицейскими в Марселе, Бордо, Рубе на севере Франции и Кольмаре на востоке страны.
https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880825223.html
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франция, париж, бордо, жеральд дарманен, в мире
Франция, Париж, Бордо, Жеральд Дарманен, В мире
Протестующие во французском Нантере начали атаковать полицию фейерверками

Протестующие во французском Нантере начали атаковать полицию фейерверками и жечь машины

© AP Photo / Adrienne SurprenantПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Полиция во Франции. Архивное фото
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НАНТЕР, 29 июн - РИА Новости. Протестующие во французском городе Нантер начали атаковать полицию фейерверками и жечь автомобили, правоохранители отвечают слезоточивый газом, передает корреспондент РИА Новости.
Беспорядки идут второй день. Они начались после того, как во вторник полицейские в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка.
Улицы города практически пусты, число протестующих назвать сложно, но они активно "обстреливают" полицейских фейерверками. На улице, где происходят столкновения, уже горят несколько автомобилей. Один из них перевернут на крышу. Не очень многочисленные правоохранители постепенно продвигаются по улице, но участники беспорядков держат дистанцию и быстро отступают.
Ранее сообщалось, что беспорядки возобновились и в других городах Франции, хотя в столице ситуация оставалась спокойной.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате вечером в ряде городов начались беспорядки. Согласно главе МВД Франции Жеральду Дарманену, 31 человек был задержан в ходе беспорядков накануне, 24 полицейских получили лёгкие ранения. Также протестующие сожгли порядка 40 машин.
Стихийные акции протеста прошли в Нантере и множественных пригородах Парижа. В городе Мант протестующим удалось поджечь здание мэрии города, пользователи в социальных сетях публиковали видео поджогов и стычек с полицейскими в Марселе, Бордо, Рубе на севере Франции и Кольмаре на востоке страны.
Полиция на фоне беспорядков в округе Нантер недалеко от Парижа - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Во Франции полицейского, застрелившего подростка, поместили под стражу
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