https://ria.ru/20230629/protest-1881237852.html

В Ираке протестующие штурмуют посольство Швеции

В Ираке протестующие штурмуют посольство Швеции - РИА Новости, 29.06.2023

В Ираке протестующие штурмуют посольство Швеции

Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде после того, как в этой стране, предположительно, иракский иммигрант сжёг вырванные РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T17:14

2023-06-29T17:14

2023-06-29T18:56

в мире

ирак

швеция

багдад (город)

муктада ас-садр

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БАГДАД, 29 июн - РИА Новости. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде после того, как в этой стране, предположительно, иракский иммигрант сжёг вырванные им страницы из Корана перед центральной мечетью в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости. По его наблюдению, целая толпа собралась перед посольством Швеции в Ираке после призывов влиятельного иракского политика, одного из духовных лидеров шиитов Муктады ас-Садра провести у шведского посольства в Багдаде акцию протеста. Люди подобрались к самому входу в посольство. Некоторые из них держат в руках экземпляры Корана, портреты ас-Садра и других религиозных лидеров, а также флаги его движения. Они скандируют лозунги против осквернения Корана. Некоторым молодым участникам акции протеста удалось залезть на высокий забор, окружающий дипмиссию, и они начали спрыгивать во внутреннюю часть посольства. В настоящее время в Ираке и других арабских странах отмечается мусульманский праздник жертвоприношения - Ид аль-Адха, государственные учреждения и организации закрыты до конца недели. Шведская полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день мужчина - предположительно, выходец из Ирака - вырвал страницы из Корана и поджег его. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" в знак протеста, одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".

https://ria.ru/20230628/koran-1880990447.html

ирак

швеция

багдад (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ирак, швеция, багдад (город), муктада ас-садр