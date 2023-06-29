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В Ираке протестующие штурмуют посольство Швеции - РИА Новости, 29.06.2023
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17:14 29.06.2023 (обновлено: 18:56 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/protest-1881237852.html
В Ираке протестующие штурмуют посольство Швеции
В Ираке протестующие штурмуют посольство Швеции - РИА Новости, 29.06.2023
В Ираке протестующие штурмуют посольство Швеции
Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде после того, как в этой стране, предположительно, иракский иммигрант сжёг вырванные РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T17:14
2023-06-29T18:56
в мире
ирак
швеция
багдад (город)
муктада ас-садр
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БАГДАД, 29 июн - РИА Новости. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде после того, как в этой стране, предположительно, иракский иммигрант сжёг вырванные им страницы из Корана перед центральной мечетью в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости. По его наблюдению, целая толпа собралась перед посольством Швеции в Ираке после призывов влиятельного иракского политика, одного из духовных лидеров шиитов Муктады ас-Садра провести у шведского посольства в Багдаде акцию протеста. Люди подобрались к самому входу в посольство. Некоторые из них держат в руках экземпляры Корана, портреты ас-Садра и других религиозных лидеров, а также флаги его движения. Они скандируют лозунги против осквернения Корана. Некоторым молодым участникам акции протеста удалось залезть на высокий забор, окружающий дипмиссию, и они начали спрыгивать во внутреннюю часть посольства. В настоящее время в Ираке и других арабских странах отмечается мусульманский праздник жертвоприношения - Ид аль-Адха, государственные учреждения и организации закрыты до конца недели. Шведская полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день мужчина - предположительно, выходец из Ирака - вырвал страницы из Корана и поджег его. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" в знак протеста, одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
https://ria.ru/20230628/koran-1880990447.html
ирак
швеция
багдад (город)
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в мире, ирак, швеция, багдад (город), муктада ас-садр
В мире, Ирак, Швеция, Багдад (город), Муктада ас-Садр
В Ираке протестующие штурмуют посольство Швеции

В Ираке протестующие штурмуют посольство Швеции после сожжения Корана в Стокгольме

© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEПротестующие у здания посольства Швеции в Багдаде. 29 июня 2023
Протестующие у здания посольства Швеции в Багдаде. 29 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
Протестующие у здания посольства Швеции в Багдаде. 29 июня 2023
Читать ria.ru в
БАГДАД, 29 июн - РИА Новости. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде после того, как в этой стране, предположительно, иракский иммигрант сжёг вырванные им страницы из Корана перед центральной мечетью в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости.
По его наблюдению, целая толпа собралась перед посольством Швеции в Ираке после призывов влиятельного иракского политика, одного из духовных лидеров шиитов Муктады ас-Садра провести у шведского посольства в Багдаде акцию протеста.
Люди подобрались к самому входу в посольство. Некоторые из них держат в руках экземпляры Корана, портреты ас-Садра и других религиозных лидеров, а также флаги его движения. Они скандируют лозунги против осквернения Корана. Некоторым молодым участникам акции протеста удалось залезть на высокий забор, окружающий дипмиссию, и они начали спрыгивать во внутреннюю часть посольства.
В настоящее время в Ираке и других арабских странах отмечается мусульманский праздник жертвоприношения - Ид аль-Адха, государственные учреждения и организации закрыты до конца недели.
Шведская полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день мужчина - предположительно, выходец из Ирака - вырвал страницы из Корана и поджег его. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" в знак протеста, одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".
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