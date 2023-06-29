В Ираке протестующие штурмуют посольство Швеции
В Ираке протестующие штурмуют посольство Швеции после сожжения Корана в Стокгольме
БАГДАД, 29 июн - РИА Новости. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде после того, как в этой стране, предположительно, иракский иммигрант сжёг вырванные им страницы из Корана перед центральной мечетью в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости.
По его наблюдению, целая толпа собралась перед посольством Швеции в Ираке после призывов влиятельного иракского политика, одного из духовных лидеров шиитов Муктады ас-Садра провести у шведского посольства в Багдаде акцию протеста.
Люди подобрались к самому входу в посольство. Некоторые из них держат в руках экземпляры Корана, портреты ас-Садра и других религиозных лидеров, а также флаги его движения. Они скандируют лозунги против осквернения Корана. Некоторым молодым участникам акции протеста удалось залезть на высокий забор, окружающий дипмиссию, и они начали спрыгивать во внутреннюю часть посольства.
В настоящее время в Ираке и других арабских странах отмечается мусульманский праздник жертвоприношения - Ид аль-Адха, государственные учреждения и организации закрыты до конца недели.
Шведская полиция разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме 28 июня – в первый день праздника Курбан-байрам. Премьер Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции "законно, но неуместно". В тот же день мужчина - предположительно, выходец из Ирака - вырвал страницы из Корана и поджег его. По данным СМИ, за этим наблюдали около 200 человек, некоторые выкрикивали "Бог велик!" в знак протеста, одного из них задержала полиция после попытки бросить камень в "акциониста".