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Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах - РИА Новости, 29.06.2023
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13:49 29.06.2023 (обновлено: 17:12 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/prigozhin-1881139605.html
Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах
Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах - РИА Новости, 29.06.2023
Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах
Связанный с ЧВК "Вагнер" предприниматель Евгений Пригожин отказался выполнять решение Минобороны о переподчинении ведомству бойцов, задействованных в зоне... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:49
2023-06-29T17:12
госдума рф
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей картаполов
вооруженные силы рф
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Связанный с ЧВК "Вагнер" предприниматель Евгений Пригожин отказался выполнять решение Минобороны о переподчинении ведомству бойцов, задействованных в зоне военной операции на Украине, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.&quot;За несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт &lt;...&gt;. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина&quot;, — сказал депутат.По его словам, после этого бизнесмену передали, что при отказе подписывать соглашения сотрудники ЧВК не смогут участвовать в военной операции, а сама компания лишится государственного финансирования.На прошлой неделе силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и ФСБ.Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Глава государства впоследствии заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.После попытки мятежа следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело, которое впоследствии закрыли, так как "установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
https://ria.ru/20230628/letchiki-1880808731.html
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госдума рф, безопасность, россия, андрей картаполов, вооруженные силы рф, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр, попытка вооруженного мятежа
Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Картаполов, Вооруженные силы РФ, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР, Попытка вооруженного мятежа
Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах

Депутат Картаполов: Пригожин не подписал контракт с МО, и его отстранили от участия в СВО

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Связанный с ЧВК "Вагнер" предприниматель Евгений Пригожин отказался выполнять решение Минобороны о переподчинении ведомству бойцов, задействованных в зоне военной операции на Украине, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
«

"За несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт <...>. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина", — сказал депутат.

По его словам, после этого бизнесмену передали, что при отказе подписывать соглашения сотрудники ЧВК не смогут участвовать в военной операции, а сама компания лишится государственного финансирования.
На прошлой неделе силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и ФСБ.
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Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Глава государства впоследствии заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.
После попытки мятежа следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело, которое впоследствии закрыли, так как "установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФБезопасностьРоссияАндрей КартаполовВооруженные силы РФЧВК "Вагнер"Ситуация в ДНР и ЛНРПопытка вооруженного мятежа
 
 
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