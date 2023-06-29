https://ria.ru/20230629/prigozhin-1881139605.html
Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах
Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах - РИА Новости, 29.06.2023
Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах
Связанный с ЧВК "Вагнер" предприниматель Евгений Пригожин отказался выполнять решение Минобороны о переподчинении ведомству бойцов, задействованных в зоне... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:49
2023-06-29T13:49
2023-06-29T17:12
госдума рф
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей картаполов
вооруженные силы рф
чвк "вагнер"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Связанный с ЧВК "Вагнер" предприниматель Евгений Пригожин отказался выполнять решение Минобороны о переподчинении ведомству бойцов, задействованных в зоне военной операции на Украине, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов."За несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт <...>. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина", — сказал депутат.По его словам, после этого бизнесмену передали, что при отказе подписывать соглашения сотрудники ЧВК не смогут участвовать в военной операции, а сама компания лишится государственного финансирования.На прошлой неделе силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и ФСБ.Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Глава государства впоследствии заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.После попытки мятежа следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело, которое впоследствии закрыли, так как "установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
https://ria.ru/20230628/letchiki-1880808731.html
https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880760879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, безопасность, россия, андрей картаполов, вооруженные силы рф, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр, попытка вооруженного мятежа
Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Картаполов, Вооруженные силы РФ, ЧВК "Вагнер", Ситуация в ДНР и ЛНР, Попытка вооруженного мятежа
Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах
Депутат Картаполов: Пригожин не подписал контракт с МО, и его отстранили от участия в СВО
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Связанный с ЧВК "Вагнер" предприниматель Евгений Пригожин отказался выполнять решение Минобороны о переподчинении ведомству бойцов, задействованных в зоне военной операции на Украине, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
«
"За несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт <...>. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина", — сказал депутат.
По его словам, после этого бизнесмену передали, что при отказе подписывать соглашения сотрудники ЧВК не смогут участвовать в военной операции, а сама компания лишится государственного финансирования.
На прошлой неделе силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и ФСБ.
Среди погибших 24 июня летчиков были двое военных Псковского гарнизона Владимир Путин
выступил с обращением к гражданам России
, силовым структурам и армии, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко
по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Глава государства впоследствии заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.
После попытки мятежа следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело, которое впоследствии закрыли, так как "установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
Лукашенко объяснил, почему Пригожина нельзя было "мочить"