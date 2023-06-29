https://ria.ru/20230629/prigozhin-1881139605.html

Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах

Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах - РИА Новости, 29.06.2023

Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах

Связанный с ЧВК "Вагнер" предприниматель Евгений Пригожин отказался выполнять решение Минобороны о переподчинении ведомству бойцов, задействованных в зоне... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:49

2023-06-29T13:49

2023-06-29T17:12

госдума рф

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей картаполов

вооруженные силы рф

чвк "вагнер"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Связанный с ЧВК "Вагнер" предприниматель Евгений Пригожин отказался выполнять решение Минобороны о переподчинении ведомству бойцов, задействованных в зоне военной операции на Украине, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов."За несколько дней до попытки мятежа Министерство обороны заявило о том, что все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт <...>. И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина", — сказал депутат.По его словам, после этого бизнесмену передали, что при отказе подписывать соглашения сотрудники ЧВК не смогут участвовать в военной операции, а сама компания лишится государственного финансирования.На прошлой неделе силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что армия якобы нанесла ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Его слова опровергли в Минобороны и ФСБ.Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии, в котором назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Как стало известно позднее, президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным в течение субботы вел переговоры с Пригожиным, договорившись с ним об остановке продвижения колонн "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Глава государства впоследствии заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" смогут подписать контракты с Минобороны, вернуться домой или уйти в Белоруссию.После попытки мятежа следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело, которое впоследствии закрыли, так как "установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".

https://ria.ru/20230628/letchiki-1880808731.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, безопасность, россия, андрей картаполов, вооруженные силы рф, чвк "вагнер", ситуация в днр и лнр, попытка вооруженного мятежа