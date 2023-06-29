https://ria.ru/20230629/prigozhin-1881109341.html

В Кремле не располагают информацией о местонахождении Пригожина

В Кремле не располагают информацией о местонахождении Пригожина - РИА Новости, 29.06.2023

В Кремле не располагают информацией о местонахождении Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о местонахождении Евгения Пригожина. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T13:04

2023-06-29T13:04

2023-06-29T13:07

евгений пригожин

дмитрий песков

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875490834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8cc4e1db17177b47b35c822a39e7093d.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о местонахождении Евгения Пригожина."Я не располагаю такой информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, где находится Пригожин.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880760879.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евгений пригожин, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа