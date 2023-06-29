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В Кремле не располагают информацией о местонахождении Пригожина - РИА Новости, 29.06.2023
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13:04 29.06.2023 (обновлено: 13:07 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/prigozhin-1881109341.html
В Кремле не располагают информацией о местонахождении Пригожина
В Кремле не располагают информацией о местонахождении Пригожина - РИА Новости, 29.06.2023
В Кремле не располагают информацией о местонахождении Пригожина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о местонахождении Евгения Пригожина. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:04
2023-06-29T13:07
евгений пригожин
дмитрий песков
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о местонахождении Евгения Пригожина."Я не располагаю такой информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, где находится Пригожин.В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230627/prigozhin-1880760879.html
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евгений пригожин, дмитрий песков, попытка вооруженного мятежа
Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, Попытка вооруженного мятежа
В Кремле не располагают информацией о местонахождении Пригожина

Песков не располагает информацией о местонахождении Евгения Пригожина

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкОснователь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о местонахождении Евгения Пригожина.
"Я не располагаю такой информацией", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли Кремлю, где находится Пригожин.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Основатель частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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