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Из российских аптек исчез препарат для терапии рака груди - РИА Новости, 29.06.2023
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15:12 29.06.2023 (обновлено: 15:39 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/preparat-1881182765.html
Из российских аптек исчез препарат для терапии рака груди
Из российских аптек исчез препарат для терапии рака груди - РИА Новости, 29.06.2023
Из российских аптек исчез препарат для терапии рака груди
Онкологический препарат "Анастрозол-Тева", примеряемый при терапии рака груди, отсутствует в России - последние поставки были в марте, однако в стране есть... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:12
2023-06-29T15:39
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Онкологический препарат "Анастрозол-Тева", примеряемый при терапии рака груди, отсутствует в России - последние поставки были в марте, однако в стране есть множество аналогов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций. "На сегодняшний день мы фиксируем отсутствие онкопрепарата "Анастрозол Тева", который назначается при раке молочной железы. Последний раз поставки были в марте. Однако в России зарегистрировано 16 препаратов с тем же действующим веществом, половина из них – отечественного производства", - заявили там, уточнив, что в аптеках они представлены в достаточном количестве, однако подбирать замену любому рецептурному препарату должен исключительно врач с учетом индивидуальных особенностей пациента. Там также отметили, что проблемы с наличием лекарств в аптеках наблюдались на протяжении всего 2022 и первой половины текущего по разным причинам. "Паниковать не стоит, если какого-то лекарства нет сейчас, то в скором времени оно обязательно появится. В аптеках есть аналоги практически всех критически важных препаратов", - заключили в пресс-службе. РИА Новости также направило запрос производителю - фармацевтической компании Teva.
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здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
Из российских аптек исчез препарат для терапии рака груди

"Анастрозол-Тева" для терапии рака груди отсутствует в России, но есть аналоги

© РИА Новости / Денис АбрамовЛекарственные препараты
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Онкологический препарат "Анастрозол-Тева", примеряемый при терапии рака груди, отсутствует в России - последние поставки были в марте, однако в стране есть множество аналогов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций.
"На сегодняшний день мы фиксируем отсутствие онкопрепарата "Анастрозол Тева", который назначается при раке молочной железы. Последний раз поставки были в марте. Однако в России зарегистрировано 16 препаратов с тем же действующим веществом, половина из них – отечественного производства", - заявили там, уточнив, что в аптеках они представлены в достаточном количестве, однако подбирать замену любому рецептурному препарату должен исключительно врач с учетом индивидуальных особенностей пациента.
Там также отметили, что проблемы с наличием лекарств в аптеках наблюдались на протяжении всего 2022 и первой половины текущего по разным причинам. "Паниковать не стоит, если какого-то лекарства нет сейчас, то в скором времени оно обязательно появится. В аптеках есть аналоги практически всех критически важных препаратов", - заключили в пресс-службе.
РИА Новости также направило запрос производителю - фармацевтической компании Teva.
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