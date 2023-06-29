https://ria.ru/20230629/preparat-1881182765.html

Из российских аптек исчез препарат для терапии рака груди

Из российских аптек исчез препарат для терапии рака груди - РИА Новости, 29.06.2023

Из российских аптек исчез препарат для терапии рака груди

Онкологический препарат "Анастрозол-Тева", примеряемый при терапии рака груди, отсутствует в России - последние поставки были в марте, однако в стране есть... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T15:12

2023-06-29T15:12

2023-06-29T15:39

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155836/84/1558368440_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d978f58758f9cef6317ed736f0397d34.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Онкологический препарат "Анастрозол-Тева", примеряемый при терапии рака груди, отсутствует в России - последние поставки были в марте, однако в стране есть множество аналогов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций. "На сегодняшний день мы фиксируем отсутствие онкопрепарата "Анастрозол Тева", который назначается при раке молочной железы. Последний раз поставки были в марте. Однако в России зарегистрировано 16 препаратов с тем же действующим веществом, половина из них – отечественного производства", - заявили там, уточнив, что в аптеках они представлены в достаточном количестве, однако подбирать замену любому рецептурному препарату должен исключительно врач с учетом индивидуальных особенностей пациента. Там также отметили, что проблемы с наличием лекарств в аптеках наблюдались на протяжении всего 2022 и первой половины текущего по разным причинам. "Паниковать не стоит, если какого-то лекарства нет сейчас, то в скором времени оно обязательно появится. В аптеках есть аналоги практически всех критически важных препаратов", - заключили в пресс-службе. РИА Новости также направило запрос производителю - фармацевтической компании Teva.

https://ria.ru/20230413/diabet-1864949084.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия