https://ria.ru/20230629/preparat-1881182765.html
Из российских аптек исчез препарат для терапии рака груди
Из российских аптек исчез препарат для терапии рака груди - РИА Новости, 29.06.2023
Из российских аптек исчез препарат для терапии рака груди
Онкологический препарат "Анастрозол-Тева", примеряемый при терапии рака груди, отсутствует в России - последние поставки были в марте, однако в стране есть... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T15:12
2023-06-29T15:12
2023-06-29T15:39
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Онкологический препарат "Анастрозол-Тева", примеряемый при терапии рака груди, отсутствует в России - последние поставки были в марте, однако в стране есть множество аналогов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций. "На сегодняшний день мы фиксируем отсутствие онкопрепарата "Анастрозол Тева", который назначается при раке молочной железы. Последний раз поставки были в марте. Однако в России зарегистрировано 16 препаратов с тем же действующим веществом, половина из них – отечественного производства", - заявили там, уточнив, что в аптеках они представлены в достаточном количестве, однако подбирать замену любому рецептурному препарату должен исключительно врач с учетом индивидуальных особенностей пациента. Там также отметили, что проблемы с наличием лекарств в аптеках наблюдались на протяжении всего 2022 и первой половины текущего по разным причинам. "Паниковать не стоит, если какого-то лекарства нет сейчас, то в скором времени оно обязательно появится. В аптеках есть аналоги практически всех критически важных препаратов", - заключили в пресс-службе. РИА Новости также направило запрос производителю - фармацевтической компании Teva.
https://ria.ru/20230413/diabet-1864949084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия
Здоровье - Общество, Россия
Из российских аптек исчез препарат для терапии рака груди
"Анастрозол-Тева" для терапии рака груди отсутствует в России, но есть аналоги
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Онкологический препарат "Анастрозол-Тева", примеряемый при терапии рака груди, отсутствует в России - последние поставки были в марте, однако в стране есть множество аналогов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций.
"На сегодняшний день мы фиксируем отсутствие онкопрепарата "Анастрозол Тева", который назначается при раке молочной железы. Последний раз поставки были в марте. Однако в России зарегистрировано 16 препаратов с тем же действующим веществом, половина из них – отечественного производства", - заявили там, уточнив, что в аптеках они представлены в достаточном количестве, однако подбирать замену любому рецептурному препарату должен исключительно врач с учетом индивидуальных особенностей пациента.
Там также отметили, что проблемы с наличием лекарств в аптеках наблюдались на протяжении всего 2022 и первой половины текущего по разным причинам. "Паниковать не стоит, если какого-то лекарства нет сейчас, то в скором времени оно обязательно появится. В аптеках есть аналоги практически всех критически важных препаратов", - заключили в пресс-службе.
РИА Новости также направило запрос производителю - фармацевтической компании Teva.
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