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В Москве прошла премьера иммерсивного спектакля "Кто убил Фриду Кало"
В Москве прошла премьера иммерсивного спектакля "Кто убил Фриду Кало" - РИА Новости, 29.06.2023
В Москве прошла премьера иммерсивного спектакля "Кто убил Фриду Кало"
В столичном парке Театра кукол Образцова состоялась премьера иммерсивного спектакля "Кто убил Фриду Кало", поставленного лауреатом премии "Золотая Маска"... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T13:31
2023-06-29T13:31
2023-06-29T13:31
культура
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В столичном парке Театра кукол Образцова состоялась премьера иммерсивного спектакля "Кто убил Фриду Кало", поставленного лауреатом премии "Золотая Маска" Борисом Константиновым, сообщили в пресс-службе театра."Фрида близка мне по духу — она свободный художник. Картины — это ее жизнь. Судьба преподнесла Фриде множество испытаний: травмы, трагедии, измены... Ее картины истекают кровью, но не слезами. Несмотря на жестокие коллизии, Фрида ни на мгновение не утратила способность любить жизнь! И этот спектакль задуман как гимн жизни, гимн простым человеческим радостям. Потому что говорить о смерти можно, только сочиняя жизнь", – рассказал Борис Константинов. Постановка в двух действиях создана в стиле традиционного мексиканского праздника, на котором происходит расследование, посвященное легендарной художнице. В нем поучаствовали ростовые куклы, актеры, переодетые в скелетов, а также сами зрители. Они же поделили между собой пространство – ведь ширмы в "Кто убил Фриду Кало" нет. Гостей спектакля также ждали игра в пиньяту, вечеринка с традиционными мексиканскими напитками, а также парад ростовых кукол, которые прошлись по парку Образцова большой толпой. Попасть в "московскую Мексику" у всех желающих будет возможность с 4 по 20 июля.
https://ria.ru/20230629/znamenitosti-1881084618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, фрида кало, москва, театр
Культура, Новости культуры, Фрида Кало, Москва, Театр
В Москве прошла премьера иммерсивного спектакля "Кто убил Фриду Кало"
В парке Театра кукол Образцова состоялась премьера спектакля "Кто убил Фриду Кало"
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В столичном парке Театра кукол Образцова состоялась премьера иммерсивного спектакля "Кто убил Фриду Кало", поставленного лауреатом премии "Золотая Маска" Борисом Константиновым, сообщили в пресс-службе театра.
«
"Фрида близка мне по духу — она свободный художник. Картины — это ее жизнь. Судьба преподнесла Фриде множество испытаний: травмы, трагедии, измены... Ее картины истекают кровью, но не слезами. Несмотря на жестокие коллизии, Фрида ни на мгновение не утратила способность любить жизнь! И этот спектакль задуман как гимн жизни, гимн простым человеческим радостям. Потому что говорить о смерти можно, только сочиняя жизнь", – рассказал Борис Константинов.
Постановка в двух действиях создана в стиле традиционного мексиканского праздника, на котором происходит расследование, посвященное легендарной художнице.
В нем поучаствовали ростовые куклы, актеры, переодетые в скелетов, а также сами зрители. Они же поделили между собой пространство – ведь ширмы в "Кто убил Фриду Кало" нет.
Гостей спектакля также ждали игра в пиньяту, вечеринка с традиционными мексиканскими напитками, а также парад ростовых кукол, которые прошлись по парку Образцова большой толпой.
Попасть в "московскую Мексику" у всех желающих будет возможность с 4 по 20 июля.
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