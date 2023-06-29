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В ЕС признали неприятную правду о результатах наступления ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
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10:43 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/pravda-1881058220.html
В ЕС признали неприятную правду о результатах наступления ВСУ
В ЕС признали неприятную правду о результатах наступления ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
В ЕС признали неприятную правду о результатах наступления ВСУ
В Европейском союзе признают, что исход контрнаступления вооруженных сил Украины повлияет на дальнейшую поддержку Киева, сообщает Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:43
2023-06-29T10:43
в мире
украина
киев
сша
евросоюз
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Европейском союзе признают, что исход контрнаступления вооруженных сил Украины повлияет на дальнейшую поддержку Киева, сообщает Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.&quot;Так или иначе исход контрнаступления повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это понимаем&quot;, — заявил чиновник, пожелавший не раскрывать свою личность.Он добавил, что это затронет финансирование, политическое участие и другие виды поддержки, а также ускорит приближение мирных переговоров.Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева Америкой, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется.
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в мире, украина, киев, сша, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Евросоюз
В ЕС признали неприятную правду о результатах наступления ВСУ

FT: дипломат из ЕС признал, что исход контрнаступления ВСУ повлияет на поддержку Украины

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777 - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М-777. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Европейском союзе признают, что исход контрнаступления вооруженных сил Украины повлияет на дальнейшую поддержку Киева, сообщает Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.
«

"Так или иначе исход контрнаступления повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это понимаем", — заявил чиновник, пожелавший не раскрывать свою личность.

Он добавил, что это затронет финансирование, политическое участие и другие виды поддержки, а также ускорит приближение мирных переговоров.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева Америкой, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется.
Военнослужащий в форме ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
"Пришлось отступать". В США признали неприятную правду о положении ВСУ
Вчера, 09:48
 
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