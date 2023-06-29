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В ЕС признали неприятную правду о результатах наступления ВСУ
В ЕС признали неприятную правду о результатах наступления ВСУ - РИА Новости, 29.06.2023
В ЕС признали неприятную правду о результатах наступления ВСУ
В Европейском союзе признают, что исход контрнаступления вооруженных сил Украины повлияет на дальнейшую поддержку Киева, сообщает Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:43
2023-06-29T10:43
2023-06-29T10:43
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Европейском союзе признают, что исход контрнаступления вооруженных сил Украины повлияет на дальнейшую поддержку Киева, сообщает Financial Times со ссылкой на европейского дипломата."Так или иначе исход контрнаступления повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это понимаем", — заявил чиновник, пожелавший не раскрывать свою личность.Он добавил, что это затронет финансирование, политическое участие и другие виды поддержки, а также ускорит приближение мирных переговоров.Ранее президент США Джо Байден заявлял, что ничто не повлияет на поддержку Киева Америкой, и обещал, что спонсирование Украины продлит столько, сколько потребуется.
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В мире, Украина, Киев, США, Евросоюз
В ЕС признали неприятную правду о результатах наступления ВСУ
FT: дипломат из ЕС признал, что исход контрнаступления ВСУ повлияет на поддержку Украины