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В Якутии объяснили причину быстрого распространения лесных пожаров - РИА Новости, 29.06.2023
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05:57 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/pozhary-1881024228.html
В Якутии объяснили причину быстрого распространения лесных пожаров
В Якутии объяснили причину быстрого распространения лесных пожаров - РИА Новости, 29.06.2023
В Якутии объяснили причину быстрого распространения лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Якутии увеличивается из-за грозовой активности и сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T05:57
2023-06-29T05:57
ми-8 амтш
природные пожары в россии
мирнинский район
томпонский район
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Якутии увеличивается из-за грозовой активности и сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. По данным ведомства, в четверг в республике зарегистрирован 21 лесной пожар и два ландшафтных. За прошедшие сутки ликвидированы три и обнаружено 14 лесных пожаров. "Причина возникновения пожаров - гроза. На территории республики наблюдается высокая грозовая активность и высокая ветровая нагрузка, вследствие чего возникшие лесные пожары быстро увеличиваются", - отметили в пресс-службе. На борьбу с огнем задействованы 180 парашютистов-десантников "Авиалесоохраны", 67 лесных пожарных "Якутлесресурса". Работают 13 единиц автомобильной и спецтехники. "Также на тушении находятся четыре вертолета Ми-8. На авиапатрулировании - 18 самолетов. Зондировщик находится в Верхнеколымском районе", - добавили в министерстве. По информации якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг сильные дожди ожидаются в Ленском и Мирнинском районах. "В Оленекском, Жиганском районах ожидается порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. В Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском, Горном, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском, Алданском, Нерюнгринском, Кобяйском, Томпонском районах, Якутске и окрестностях ожидаются местами грозы, при грозе порывы ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении. В среду правительство Якутии сообщило, что в Усть-Майском районе введен режим ЧС из-за трех природных пожаров в труднодоступной местности.
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мирнинский район
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ми-8 амтш, природные пожары в россии, мирнинский район, томпонский район, якутск, происшествия
Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России, Мирнинский район, Томпонский район, Якутск, Происшествия
В Якутии объяснили причину быстрого распространения лесных пожаров

Минэкологии Якутии: площадь лесных пожаров быстро увеличивается из-за гроз и ветра

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров в Якутии
Тушение лесных пожаров в Якутии - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Тушение лесных пожаров в Якутии. Архивное фото
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ЯКУТСК, 29 июн - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Якутии увеличивается из-за грозовой активности и сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
По данным ведомства, в четверг в республике зарегистрирован 21 лесной пожар и два ландшафтных. За прошедшие сутки ликвидированы три и обнаружено 14 лесных пожаров.
"Причина возникновения пожаров - гроза. На территории республики наблюдается высокая грозовая активность и высокая ветровая нагрузка, вследствие чего возникшие лесные пожары быстро увеличиваются", - отметили в пресс-службе.
На борьбу с огнем задействованы 180 парашютистов-десантников "Авиалесоохраны", 67 лесных пожарных "Якутлесресурса". Работают 13 единиц автомобильной и спецтехники.
"Также на тушении находятся четыре вертолета Ми-8. На авиапатрулировании - 18 самолетов. Зондировщик находится в Верхнеколымском районе", - добавили в министерстве.
По информации якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг сильные дожди ожидаются в Ленском и Мирнинском районах.
"В Оленекском, Жиганском районах ожидается порывистый ветер до 15-20 метров в секунду. В Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском, Горном, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском, Алданском, Нерюнгринском, Кобяйском, Томпонском районах, Якутске и окрестностях ожидаются местами грозы, при грозе порывы ветра до 15-20 метров в секунду", - говорится в штормовом предупреждении.
В среду правительство Якутии сообщило, что в Усть-Майском районе введен режим ЧС из-за трех природных пожаров в труднодоступной местности.
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