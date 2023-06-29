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ФРГ должна быть готова к долгосрочным поставкам оружия Киеву, заявил Шольц - РИА Новости, 29.06.2023
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02:17 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/postavki-1881014231.html
ФРГ должна быть готова к долгосрочным поставкам оружия Киеву, заявил Шольц
ФРГ должна быть готова к долгосрочным поставкам оружия Киеву, заявил Шольц - РИА Новости, 29.06.2023
ФРГ должна быть готова к долгосрочным поставкам оружия Киеву, заявил Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна организовать долгосрочные поставки оружия на Украину, при этом в ФРГ надеются на скорейшее окончание... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T02:17
2023-06-29T02:17
олаф шольц
нато
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна организовать долгосрочные поставки оружия на Украину, при этом в ФРГ надеются на скорейшее окончание вооруженного конфликта. "Мы должны быть готовы к тому, что это (поставки оружия на Украину) может занять много времени", - заявил Шольц в интервью телеканалу Erste. По мнению канцлера, если поставки вооружения будут краткосрочными и закончатся через три или шесть месяцев, то Германия не сможет "внести свой вклад" в поддержку Украины в долгосрочной перспективе. "Мы надеемся, что это (конфликт) быстрее закончится," - добавил он. Говоря о поставках оружия, Шольц также отметил, что не все в Германии поддерживают позицию правительства как в этом вопросе, так и в теме антироссийских санкций. "Разумеется, есть те, кто скептически относятся к тому, что касается поставок вооружения или санкционных резолюций, которые мы приняли. Однако... это то, в чем нам необходимо поддержать Украину", - сказал он. По мнению Шольца, Украина "тщательно" подготовилась к контрнаступлению, однако конкретных примеров успешных операций украинской армии канцлер приводить не стал. "У нас есть дополнительная информация, которую нам доставляет разведка... По моему мнению, Украина очень тщательно подготовилась... Даже если не происходит сильного прорыва, многое говорит о том, что они прицельно ищут возможности отодвинуть линию фронта", - сказал он. Германия, как и большинство западных стран, существенно увеличила военную поддержку Украине после начала Россией специальной военной операции. В числе прочего, ФРГ уже поставила Киеву 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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олаф шольц, нато, сергей лавров, дмитрий песков, германия, украина, россия
Олаф Шольц, НАТО, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Германия, Украина, Россия
ФРГ должна быть готова к долгосрочным поставкам оружия Киеву, заявил Шольц

Канцлер Германии Шольц: ФРГ должна быть готова к долгосрочным поставкам оружия Украине

© AP Photo / Pool / Benoit TessierКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Pool / Benoit Tessier
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна должна организовать долгосрочные поставки оружия на Украину, при этом в ФРГ надеются на скорейшее окончание вооруженного конфликта.
«
"Мы должны быть готовы к тому, что это (поставки оружия на Украину) может занять много времени", - заявил Шольц в интервью телеканалу Erste.
По мнению канцлера, если поставки вооружения будут краткосрочными и закончатся через три или шесть месяцев, то Германия не сможет "внести свой вклад" в поддержку Украины в долгосрочной перспективе. "Мы надеемся, что это (конфликт) быстрее закончится," - добавил он.
Говоря о поставках оружия, Шольц также отметил, что не все в Германии поддерживают позицию правительства как в этом вопросе, так и в теме антироссийских санкций.
"Разумеется, есть те, кто скептически относятся к тому, что касается поставок вооружения или санкционных резолюций, которые мы приняли. Однако... это то, в чем нам необходимо поддержать Украину", - сказал он.
По мнению Шольца, Украина "тщательно" подготовилась к контрнаступлению, однако конкретных примеров успешных операций украинской армии канцлер приводить не стал.
"У нас есть дополнительная информация, которую нам доставляет разведка... По моему мнению, Украина очень тщательно подготовилась... Даже если не происходит сильного прорыва, многое говорит о том, что они прицельно ищут возможности отодвинуть линию фронта", - сказал он.
Германия, как и большинство западных стран, существенно увеличила военную поддержку Украине после начала Россией специальной военной операции. В числе прочего, ФРГ уже поставила Киеву 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Олаф ШольцНАТОСергей ЛавровДмитрий ПесковГерманияУкраинаРоссия
 
 
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