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Поляки встретили аплодисментами призыв не допустить "бандеризации" страны
Поляки встретили аплодисментами призыв не допустить "бандеризации" страны - РИА Новости, 29.06.2023
Поляки встретили аплодисментами призыв не допустить "бандеризации" страны
Польский депутат от партии "Конфедерация свободы и независимости" призвал бороться с "бандеризацией" страны, его слова приводит газета Wydarzenia. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T01:10
2023-06-29T01:10
2023-06-29T01:10
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Польский депутат от партии "Конфедерация свободы и независимости" призвал бороться с "бандеризацией" страны, его слова приводит газета Wydarzenia."Остановить украинизацию Польши! Остановить бандеризацию польского государства!", — призвал депутат, выступая на съезде партии.Как отмечает издание, выступление Брауна многократно прерывалось бурными аплодисментами: "Когда со сцены прозвучали слова "Нас не будут учить истории немцы или евреи", Браун получил аплодисменты стоя", — пишет издание.Политик добавил, что "евроколхозный совет наркомов" не должен учить поляков, как управлять собственной страной. По информации издания, собравшиеся были в восторге от этих слов и начали скандировать имя депутата.Ранее обозреватель Mysl Polska Конрад Ренкас писал, что приезжающие в Польшу украинские беженцы все больше убеждают местное население в необходимости денацификации Украины. По мнению журналиста, поляки наблюдают у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки.
https://ria.ru/20230627/soyuznik-1880619541.html
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в мире, польша, украина
Поляки встретили аплодисментами призыв не допустить "бандеризации" страны
Польский депутат Гжегож Браун заявил о "бандеризации" страны и сорвал овации