https://ria.ru/20230629/polsha-1881023006.html

США одобрили продажу Польше системы ПВО и ПРО на 15 миллиардов долларов

США одобрили продажу Польше системы ПВО и ПРО на 15 миллиардов долларов - РИА Новости, 29.06.2023

США одобрили продажу Польше системы ПВО и ПРО на 15 миллиардов долларов

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на сумму порядка 15 миллиардов долларов, заявило Агентство по... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T05:22

2023-06-29T05:22

2023-06-29T05:22

польша

сша

мариуш блащак

государственный департамент сша

raytheon

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в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на сумму порядка 15 миллиардов долларов, заявило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона. Отмечается, что эта продажа не изменит основной военный баланс в регионе. Как считают в ведомстве, она также не скажется на боевой готовности США. Согласно заявлению, основными подрядчиками выступают компании Raytheon и Lockheed Martin. Ранее в июне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что войско польское в текущем июне поставит на боевое дежурство ракеты CAMM и пусковые установки iLauncher. Польша начала получать ракеты CAMM и пусковые установки iLauncher производства MBDA UK в минувшем октябре. Стоимость контракта составила более 1,65 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230613/polsha-1877780770.html

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польша, сша, мариуш блащак, государственный департамент сша, raytheon, пентагон, в мире