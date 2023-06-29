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США одобрили продажу Польше системы ПВО и ПРО на 15 миллиардов долларов - РИА Новости, 29.06.2023
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05:22 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/polsha-1881023006.html
США одобрили продажу Польше системы ПВО и ПРО на 15 миллиардов долларов
США одобрили продажу Польше системы ПВО и ПРО на 15 миллиардов долларов - РИА Новости, 29.06.2023
США одобрили продажу Польше системы ПВО и ПРО на 15 миллиардов долларов
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на сумму порядка 15 миллиардов долларов, заявило Агентство по... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T05:22
2023-06-29T05:22
польша
сша
мариуш блащак
государственный департамент сша
raytheon
пентагон
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на сумму порядка 15 миллиардов долларов, заявило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона. Отмечается, что эта продажа не изменит основной военный баланс в регионе. Как считают в ведомстве, она также не скажется на боевой готовности США. Согласно заявлению, основными подрядчиками выступают компании Raytheon и Lockheed Martin. Ранее в июне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что войско польское в текущем июне поставит на боевое дежурство ракеты CAMM и пусковые установки iLauncher. Польша начала получать ракеты CAMM и пусковые установки iLauncher производства MBDA UK в минувшем октябре. Стоимость контракта составила более 1,65 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).
https://ria.ru/20230613/polsha-1877780770.html
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польша, сша, мариуш блащак, государственный департамент сша, raytheon, пентагон, в мире
Польша, США, Мариуш Блащак, Государственный департамент США, Raytheon, Пентагон, В мире
США одобрили продажу Польше системы ПВО и ПРО на 15 миллиардов долларов

США одобрили продажу Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на 15 миллиардов долларов

© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие США и Польши
Военнослужащие США и Польши - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Военнослужащие США и Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше интегрированной системы ПВО и ПРО на сумму порядка 15 миллиардов долларов, заявило Агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона.
Отмечается, что эта продажа не изменит основной военный баланс в регионе. Как считают в ведомстве, она также не скажется на боевой готовности США.
Согласно заявлению, основными подрядчиками выступают компании Raytheon и Lockheed Martin.
Ранее в июне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что войско польское в текущем июне поставит на боевое дежурство ракеты CAMM и пусковые установки iLauncher. Польша начала получать ракеты CAMM и пусковые установки iLauncher производства MBDA UK в минувшем октябре. Стоимость контракта составила более 1,65 миллиарда злотых (около 400 миллионов долларов).
Вид на Краков, Польша - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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13 июня, 13:05
 
ПольшаСШАМариуш БлащакГосударственный департамент СШАRaytheonПентагонВ мире
 
 
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