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Virgin Galactic осуществила первый коммерческий суборбитальный полет - РИА Новости, 29.06.2023
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Наука
 
18:59 29.06.2023 (обновлено: 20:06 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/polet-1881294118.html
Virgin Galactic осуществила первый коммерческий суборбитальный полет
Virgin Galactic осуществила первый коммерческий суборбитальный полет - РИА Новости, 29.06.2023
Virgin Galactic осуществила первый коммерческий суборбитальный полет
Компания Virgin Galactic осуществила первый коммерческий пилотируемый суборбитальный полет, который транслировали на YouTube. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:59
2023-06-29T20:06
наука
virgin galactic
италия
нью-мексико
ричард брэнсон
джефф безос
blue origin
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ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Компания Virgin Galactic осуществила первый коммерческий пилотируемый суборбитальный полет, который транслировали на YouTube.Участниками миссии, получившей название Galactic 01, стали трое уроженцев Италии, которые провели в невесомости научные эксперименты, астронавт-инструктор компании Virgin Galactic и двое пилотов.По уникальной технологии компании суборбитальный аппарат VSS Unity поднялся на самолете VMS Eve в воздух с космодрома в американском штате Нью-Мексико. На высоте примерно 15 километров аппарат штатно отделился от несущего его судна и на собственной тяге поднялся на высоту около 80 километров, затем на скользящем полете вернулся на землю. Весь полет продолжался несколько часов, при этом состояние невесомости экипаж испытывал лишь несколько минут.Первый пилотируемый суборбитальный полет VSS Unity состоялся в июле 2020 года, в экипаж вошел владелец компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон.После полета Virgin Galactic заявила о себе как о "первой в мире коммерческой космолинии" (по аналогии с авиалинией), цель которой — "познакомить людей всего мира с любовью и восторгом, которые приносит космический полет". Компания Брэнсона чуть более чем на неделю опередила первый пилотируемый старт принадлежащей Джеффу Безосу компании Blue Origin, которая также развивает суборбитальный космический туризм.
https://ria.ru/20230531/kosmos-1875240197.html
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virgin galactic, италия, нью-мексико, ричард брэнсон, джефф безос, blue origin
Наука, Virgin Galactic, Италия, Нью-Мексико, Ричард Брэнсон, Джефф Безос, Blue Origin
Virgin Galactic осуществила первый коммерческий суборбитальный полет

Virgin Galactic успешно осуществила первый коммерческий пилотируемый суборбитальный полет

© Virgin GalacticПервый коммерческий пилотируемый полет Virgin Galactic на границу с космосом. Кадр трансляции
Первый коммерческий пилотируемый полет Virgin Galactic на границу с космосом. Кадр трансляции
© Virgin Galactic
Первый коммерческий пилотируемый полет Virgin Galactic на границу с космосом. Кадр трансляции
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ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Компания Virgin Galactic осуществила первый коммерческий пилотируемый суборбитальный полет, который транслировали на YouTube.
Участниками миссии, получившей название Galactic 01, стали трое уроженцев Италии, которые провели в невесомости научные эксперименты, астронавт-инструктор компании Virgin Galactic и двое пилотов.
По уникальной технологии компании суборбитальный аппарат VSS Unity поднялся на самолете VMS Eve в воздух с космодрома в американском штате Нью-Мексико. На высоте примерно 15 километров аппарат штатно отделился от несущего его судна и на собственной тяге поднялся на высоту около 80 километров, затем на скользящем полете вернулся на землю. Весь полет продолжался несколько часов, при этом состояние невесомости экипаж испытывал лишь несколько минут.
Первый пилотируемый суборбитальный полет VSS Unity состоялся в июле 2020 года, в экипаж вошел владелец компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон.
После полета Virgin Galactic заявила о себе как о "первой в мире коммерческой космолинии" (по аналогии с авиалинией), цель которой — "познакомить людей всего мира с любовью и восторгом, которые приносит космический полет". Компания Брэнсона чуть более чем на неделю опередила первый пилотируемый старт принадлежащей Джеффу Безосу компании Blue Origin, которая также развивает суборбитальный космический туризм.
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НаукаVirgin GalacticИталияНью-МексикоРичард БрэнсонДжефф БезосBlue Origin
 
 
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