Virgin Galactic осуществила первый коммерческий суборбитальный полет
Virgin Galactic успешно осуществила первый коммерческий пилотируемый суборбитальный полет
© Virgin GalacticПервый коммерческий пилотируемый полет Virgin Galactic на границу с космосом. Кадр трансляции
© Virgin Galactic
Первый коммерческий пилотируемый полет Virgin Galactic на границу с космосом. Кадр трансляции
ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Компания Virgin Galactic осуществила первый коммерческий пилотируемый суборбитальный полет, который транслировали на YouTube.
Участниками миссии, получившей название Galactic 01, стали трое уроженцев Италии, которые провели в невесомости научные эксперименты, астронавт-инструктор компании Virgin Galactic и двое пилотов.
По уникальной технологии компании суборбитальный аппарат VSS Unity поднялся на самолете VMS Eve в воздух с космодрома в американском штате Нью-Мексико. На высоте примерно 15 километров аппарат штатно отделился от несущего его судна и на собственной тяге поднялся на высоту около 80 километров, затем на скользящем полете вернулся на землю. Весь полет продолжался несколько часов, при этом состояние невесомости экипаж испытывал лишь несколько минут.
Первый пилотируемый суборбитальный полет VSS Unity состоялся в июле 2020 года, в экипаж вошел владелец компании, британский миллиардер Ричард Брэнсон.
После полета Virgin Galactic заявила о себе как о "первой в мире коммерческой космолинии" (по аналогии с авиалинией), цель которой — "познакомить людей всего мира с любовью и восторгом, которые приносит космический полет". Компания Брэнсона чуть более чем на неделю опередила первый пилотируемый старт принадлежащей Джеффу Безосу компании Blue Origin, которая также развивает суборбитальный космический туризм.