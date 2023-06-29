https://ria.ru/20230629/podrostki-1881072783.html
В Кузбассе завели дело об исчезнувших в тайге подростках
В Кузбассе завели дело об исчезнувших в тайге подростках - РИА Новости, 29.06.2023
В Кузбассе завели дело об исчезнувших в тайге подростках
Уголовное дело по факту безвестного исчезновения в тайге подростков возбуждено в Кузбассе, сообщает в четверг СУСК по Кемеровской области. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:33
2023-06-29T11:33
2023-06-29T11:33
туризм
происшествия
кемеровская область
междуреченск
новости - туризм
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КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Уголовное дело по факту безвестного исчезновения в тайге подростков возбуждено в Кузбассе, сообщает в четверг СУСК по Кемеровской области. При спуске туристической группы с пика Поднебесный трое подростков ушли вперед, но к лагерю так и не вышли. Полиция и экстренные службы незамедлительно организовали поисковую операцию, сформированы четыре группы. Ситуация осложняется гористым характером местности. Поиски ведутся в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. "В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Междуреченске подростков возбуждено уголовное дело… На место происшествия выехала следственная группа", – говорится в сообщении.Прокуратура Кемеровской области также начала проверку соблюдения законодательства о туристской деятельности и защите прав и свобод несовершеннолетних, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства.На место происшествия для координации действий правоохранительных органов, экстренных служб и спасательных отрядов выехал и.о. прокурора г. Междуреченска Владимир Майоров. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения детей."Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о туристской деятельности, защите прав и свобод несовершеннолетних. Ход расследования уголовного дела, возбужденного следователями СУСК России по Кемеровской области – Кузбассу по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних, находится на контроле в прокуратуре области", – сообщило ведомство.
https://ria.ru/20230618/karachaevo-cherkessiya-1879032712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, междуреченск, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Кемеровская область, Междуреченск, Новости - Туризм
В Кузбассе завели дело об исчезнувших в тайге подростках
В Кузбассе завели дело об исчезнувших в тайге подростках, спускавшихся с пика Поднебесный
КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости.
Уголовное дело по факту безвестного исчезновения в тайге подростков возбуждено в Кузбассе, сообщает
в четверг СУСК по Кемеровской области.
При спуске туристической группы с пика Поднебесный трое подростков ушли вперед, но к лагерю так и не вышли. Полиция и экстренные службы незамедлительно организовали поисковую операцию, сформированы четыре группы. Ситуация осложняется гористым характером местности. Поиски ведутся в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.
"В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Междуреченске
подростков возбуждено уголовное дело… На место происшествия выехала следственная группа", – говорится в сообщении.
Прокуратура Кемеровской области также начала проверку соблюдения законодательства о туристской деятельности и защите прав и свобод несовершеннолетних, сообщила пресс-служба областного надзорного ведомства.
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На место происшествия для координации действий правоохранительных органов, экстренных служб и спасательных отрядов выехал и.о. прокурора г. Междуреченска Владимир Майоров. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения детей.
"Прокуратурой области организована проверка соблюдения законодательства о туристской деятельности, защите прав и свобод несовершеннолетних. Ход расследования уголовного дела, возбужденного следователями СУСК России
по Кемеровской области – Кузбассу по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних, находится на контроле в прокуратуре области", – сообщило ведомство.