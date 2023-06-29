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В Кузбассе потерялись трое подростков, спускаясь с пика Поднебесный - РИА Новости, 29.06.2023
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10:42 29.06.2023 (обновлено: 11:42 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/podrostki-1881057679.html
В Кузбассе потерялись трое подростков, спускаясь с пика Поднебесный
В Кузбассе потерялись трое подростков, спускаясь с пика Поднебесный - РИА Новости, 29.06.2023
В Кузбассе потерялись трое подростков, спускаясь с пика Поднебесный
В тайге в Кузбассе ищут троих детей, потерявшихся при спуске с пика Поднебесный, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:42
2023-06-29T11:42
происшествия
кемеровская область
междуреченск
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КЕМЕРОВО, 29 июн - РИА Новости. В тайге в Кузбассе ищут троих детей, потерявшихся при спуске с пика Поднебесный, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.В среду в дежурную часть ОМВД по Междуреченску поступил сигнал, что в тайге потерялись трое подростков. "Тринадцатилетний Алексей Евсеев, 14-летний Вячеслав Корягин и 15-летний Данил Вагин в составе туристической группы спускались с пика Поднебесный. Известно, что несовершеннолетние ушли вперед основной группы, но к лагерю так и не вышли", - говорится в сообщении ГУ МВД в Telegram. Уточняется, что сотрудники полиции и специалисты экстренных служб незамедлительно организовали поисковую операцию, сформированы четыре группы. Они обследуют тропу до Соболиного приюта, территорию от реки Малый Казыр до приюта Высокогорный, склоны пика Поднебесный, поселок Амзас, переправы и дорогу к реке Амзас. "Ситуация осложняется гористым характером местности. Поиски ведутся в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении. Полиция Кузбасса просит всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, сообщить по телефону дежурной части: +7 (38475) 7-74-44, +7 (38475) 7-74-45.
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происшествия, кемеровская область, междуреченск
Происшествия, Кемеровская область, Междуреченск
В Кузбассе потерялись трое подростков, спускаясь с пика Поднебесный

В тайге в Кузбассе начались поиски троих детей, потерявшихся при спуске с пика Поднебесный

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкТайга
Тайга - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КЕМЕРОВО, 29 июн - РИА Новости. В тайге в Кузбассе ищут троих детей, потерявшихся при спуске с пика Поднебесный, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
В среду в дежурную часть ОМВД по Междуреченску поступил сигнал, что в тайге потерялись трое подростков.
"Тринадцатилетний Алексей Евсеев, 14-летний Вячеслав Корягин и 15-летний Данил Вагин в составе туристической группы спускались с пика Поднебесный. Известно, что несовершеннолетние ушли вперед основной группы, но к лагерю так и не вышли", - говорится в сообщении ГУ МВД в Telegram.
Уточняется, что сотрудники полиции и специалисты экстренных служб незамедлительно организовали поисковую операцию, сформированы четыре группы. Они обследуют тропу до Соболиного приюта, территорию от реки Малый Казыр до приюта Высокогорный, склоны пика Поднебесный, поселок Амзас, переправы и дорогу к реке Амзас.
"Ситуация осложняется гористым характером местности. Поиски ведутся в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.
Полиция Кузбасса просит всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, сообщить по телефону дежурной части: +7 (38475) 7-74-44, +7 (38475) 7-74-45.
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ПроисшествияКемеровская областьМеждуреченск
 
 
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