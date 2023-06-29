https://ria.ru/20230629/podlodka-1881323924.html

США хотят отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием

США хотят отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием - РИА Новости, 29.06.2023

США хотят отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием

США планируют в будущем отправить с визитом в Южную Корею подлодку класса "Огайо", способную нести ядерное оружие, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T22:16

2023-06-29T22:16

2023-06-29T22:16

в мире

южная корея

сша

патрик райдер

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США планируют в будущем отправить с визитом в Южную Корею подлодку класса "Огайо", способную нести ядерное оружие, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "В будущем подводная лодка класса "Огайо", которая способна переносить ядерное оружие, посетит Южную Корею с отчетным визитом", - сообщил он журналистам.Райдер отметил, что не готов сообщить, будет ли субмарина в рамках данного визита вооружена ядерным оружием.

https://ria.ru/20230622/podlodka-1879705015.html

южная корея

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, южная корея, сша, патрик райдер, министерство обороны сша