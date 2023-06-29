https://ria.ru/20230629/podlodka-1881323924.html
США хотят отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием
США хотят отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием - РИА Новости, 29.06.2023
США хотят отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием
США планируют в будущем отправить с визитом в Южную Корею подлодку класса "Огайо", способную нести ядерное оружие, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:16
2023-06-29T22:16
2023-06-29T22:16
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США планируют в будущем отправить с визитом в Южную Корею подлодку класса "Огайо", способную нести ядерное оружие, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "В будущем подводная лодка класса "Огайо", которая способна переносить ядерное оружие, посетит Южную Корею с отчетным визитом", - сообщил он журналистам.Райдер отметил, что не готов сообщить, будет ли субмарина в рамках данного визита вооружена ядерным оружием.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сша, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, Южная Корея, США, Патрик Райдер, Министерство обороны США
США хотят отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием
Пентагон: США отправят с визитом в Южную Корею подлодку, способную нести ядерное оружие