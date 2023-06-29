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США хотят отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием - РИА Новости, 29.06.2023
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22:16 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/podlodka-1881323924.html
США хотят отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием
США хотят отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием - РИА Новости, 29.06.2023
США хотят отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием
США планируют в будущем отправить с визитом в Южную Корею подлодку класса "Огайо", способную нести ядерное оружие, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:16
2023-06-29T22:16
в мире
южная корея
сша
патрик райдер
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США планируют в будущем отправить с визитом в Южную Корею подлодку класса "Огайо", способную нести ядерное оружие, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. &quot;В будущем подводная лодка класса &quot;Огайо&quot;, которая способна переносить ядерное оружие, посетит Южную Корею с отчетным визитом&quot;, - сообщил он журналистам.Райдер отметил, что не готов сообщить, будет ли субмарина в рамках данного визита вооружена ядерным оружием.
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в мире, южная корея, сша, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, Южная Корея, США, Патрик Райдер, Министерство обороны США
США хотят отправить в Южную Корею подлодку с ядерным оружием

Пентагон: США отправят с визитом в Южную Корею подлодку, способную нести ядерное оружие

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class James KimberАтомная подводная лодка класса "Огайо" Rhode Island ВМС США
Атомная подводная лодка класса Огайо Rhode Island ВМС США - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class James Kimber
Атомная подводная лодка класса "Огайо" Rhode Island ВМС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США планируют в будущем отправить с визитом в Южную Корею подлодку класса "Огайо", способную нести ядерное оружие, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«

"В будущем подводная лодка класса "Огайо", которая способна переносить ядерное оружие, посетит Южную Корею с отчетным визитом", - сообщил он журналистам.

Райдер отметил, что не готов сообщить, будет ли субмарина в рамках данного визита вооружена ядерным оружием.
Американская подводная лодка USS Michigan - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Американская атомная подлодка провела учения с ВМС Южной Кореи
22 июня, 06:24
 
В миреЮжная КореяСШАПатрик РайдерМинистерство обороны США
 
 
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