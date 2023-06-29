https://ria.ru/20230629/plevki-1881313307.html

Ярославских нарушителей запрета на плевки будут искать по видеокамерам

Ярославских нарушителей запрета на плевки будут искать по видеокамерам - РИА Новости, 29.06.2023

Ярославских нарушителей запрета на плевки будут искать по видеокамерам

Выявлять нарушителей нового для Ярославской области запрета на плевки в общественных местах будут в ходе специальных рейдов, а также по видеокамерам с функцией... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:32

2023-06-29T20:32

2023-06-29T20:32

ярославская область

россия

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Выявлять нарушителей нового для Ярославской области запрета на плевки в общественных местах будут в ходе специальных рейдов, а также по видеокамерам с функцией распознавания лиц системы "Безопасный город", сообщил РИА Новости губернатор Михаил Евраев. Евраев ранее сообщил, что Ярославская область стала первым регионом России, где введены штрафы за плевки в общественном месте. Это новшество в числе прочих было внесено в региональный закон "Об административных правонарушениях". Согласно документу, за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения – 3 тысячи рублей. Михаил Евраев подчеркнул, что сам стал инициатором нововведений, цель которых, по его словам, "скорее навести порядок в Ярославской области". Губернатор рассказал, что осуществлять контроль за соблюдением новых норм на региональном уровне будут инспекция адмтехнадзора, на муниципальном – административные комиссии, которые работают в каждом муниципальном районе. "Комиссии насчитывают от 5 до 15 человек. В их состав входят сотрудники органов местного самоуправления, органов муниципального контроля, лица, совмещающие должности государственной и гражданской службы, представители полиции", - рассказал Евраев. Он добавил, что в ближайшем будущем в комиссии также будут включать сотрудников инспекции адмтехнадзора. По словам, Евраева, плевки в общественных местах относятся к правонарушениям в сфере общественного порядка, также как, например, расклейка объявлений в неположенных местах, нанесение рисунков на стены зданий, сброс окурков мимо урны и так далее – эти правонарушения так же нашли отражение в новом законе. "Фиксация таких правонарушений осуществляется в ходе рейдов, которые должны проводиться регулярно. В ходе рейда сотрудники административных комиссий будут фиксировать правонарушения и прямо на месте составлять постановление… Возможна фиксация правонарушения также с использованием видеокамеры с функцией автоматического распознавания лиц. Сейчас в регионе уже действуют такие камеры в рамках программы "Безопасный город", в дальнейшем их количество будет расти", - подчеркнул губернатор. Он отметил, что если правонарушение выявлено гражданином, он вправе обратиться с заявлением в административную комиссию или в инспекцию адмтехнадзора и приложить доказательства. "После этого нарушитель будет приглашен на заседание административной комиссии, а если не явится, будучи уведомленным заказным письмом по месту официальной регистрации, постановление будет составлено в его отсутствие и также направлено ему заказным письмом. Затем у гражданина есть 10 дней на обжалование", - рассказал губернатор. Отвечая на вопрос о том, как часто проводятся рейды, глава региона отметил, что административные комиссии проводят их ежедневно, но по разным направлениям деятельности.

https://ria.ru/20220818/flag-1810542679.html

https://ria.ru/20210501/surgut-1730831817.html

https://ria.ru/20230120/saratov-1846305759.html

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ярославская область, россия, михаил евраев