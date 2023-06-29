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"США помогут". Макгрегор рассказал, что задумали Польша и Литва на Украине - РИА Новости, 29.06.2023
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18:30 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/plan-1881278125.html
"США помогут". Макгрегор рассказал, что задумали Польша и Литва на Украине
"США помогут". Макгрегор рассказал, что задумали Польша и Литва на Украине - РИА Новости, 29.06.2023
"США помогут". Макгрегор рассказал, что задумали Польша и Литва на Украине
Польша и Литва планируют ввести войска на Украину при поддержке США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала PBD... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:30
2023-06-29T18:30
политика
польша
украина
сша
пентагон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
россия
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Польша и Литва планируют ввести войска на Украину при поддержке США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала PBD Podcast."На Западе начались дискуссии о совместной польско-литовской интервенции на территорию Западной Украины. &lt;…&gt; И это никогда не произошло бы без нашей санкции и помощи. Таким образом, сейчас мы находимся на таком перепутье", — рассказал офицер.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.
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политика, польша, украина, сша, пентагон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, россия
Политика, Польша, Украина, США, Пентагон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Сергей Нарышкин, Россия
"США помогут". Макгрегор рассказал, что задумали Польша и Литва на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Польша и Литва намерены ввести войска на Украину

© AP Photo / Alik KepliczСолдаты польской армии во время учений НАТО
Солдаты польской армии во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Солдаты польской армии во время учений НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Польша и Литва планируют ввести войска на Украину при поддержке США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала PBD Podcast.
«
"На Западе начались дискуссии о совместной польско-литовской интервенции на территорию Западной Украины. <…> И это никогда не произошло бы без нашей санкции и помощи. Таким образом, сейчас мы находимся на таком перепутье", — рассказал офицер.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.
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ПолитикаПольшаУкраинаСШАПентагонСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинРоссия
 
 
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