https://ria.ru/20230629/plan-1881278125.html

"США помогут". Макгрегор рассказал, что задумали Польша и Литва на Украине

"США помогут". Макгрегор рассказал, что задумали Польша и Литва на Украине - РИА Новости, 29.06.2023

"США помогут". Макгрегор рассказал, что задумали Польша и Литва на Украине

Польша и Литва планируют ввести войска на Украину при поддержке США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала PBD... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:30

2023-06-29T18:30

2023-06-29T18:30

политика

польша

украина

сша

пентагон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

россия

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Польша и Литва планируют ввести войска на Украину при поддержке США, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала PBD Podcast."На Западе начались дискуссии о совместной польско-литовской интервенции на территорию Западной Украины. <…> И это никогда не произошло бы без нашей санкции и помощи. Таким образом, сейчас мы находимся на таком перепутье", — рассказал офицер.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины. Как сообщал директор СВР Сергей Нарышкин, Польша прорабатывает сценарии де-факто расчленения соседней республики. Ее власти убеждены, что США и Великобритания поддержат план раздела.

https://ria.ru/20230629/pvo-1881229727.html

польша

украина

сша

россия

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политика, польша, украина, сша, пентагон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, россия