https://ria.ru/20230629/plan-1881024718.html

Экс-советник ЦРУ предупредил о коварном плане Киева

Экс-советник ЦРУ предупредил о коварном плане Киева - РИА Новости, 29.06.2023

Экс-советник ЦРУ предупредил о коварном плане Киева

Украина может взорвать Запорожскую АЭС, так как ранее она уже совершала акты экологического терроризма, с таким предостережением выступил бывший советник ЦРУ... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T06:05

2023-06-29T06:05

2023-06-29T06:05

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украина может взорвать Запорожскую АЭС, так как ранее она уже совершала акты экологического терроризма, с таким предостережением выступил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning."Существует вероятность того, что все более отчаянная Украина может попытаться устроить атаку на Запорожскую атомную электростанцию под чужим флагом", — заявил он.По мнению Рикардса, все вопросы о том, способна ли Украина пойти на такой шаг, отпадают, если учесть предыдущие действия киевского режима."Я просто напомню, что есть достоверные доказательства (согласно данным немецкой разведки) того, что украинские спецслужбы несут ответственность за разрушение газопровода "Северный поток-2" — крупнейший из когда-либо совершавшихся актов экологического терроризма", — подчеркнул бывший советник ЦРУ.Рикардс отметил, что Киев заинтересован, чтобы Россию обвинили в распространении радиации на территории членов НАТО. Заражение территории Румынии, Польши и Словакии будет расцениваться как нападение на альянс, что приведет к прямому конфликту России и НАТО.В качестве еще одного аргумента Рикардс указал возможное участие Киева в разрушении Новокаховской ГЭС для ослабления позиции России в этом районе, что так же привело к экологической катастрофе."Украина впадает в отчаяние, а отчаянные времена требуют отчаянных мер. Так что, если в ближайшие дни произойдет нападение на Запорожскую АЭС, вы будете знать, кто несет за это ответственность", — резюмировал эксперт.Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News в очередной раз заявил, что Россия хочет подорвать Запорожскую АЭС, потому что не заинтересована в безопасности на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, назвал заявление Зеленского о якобы готовящейся провокации на ЗАЭС "очередной ложью". Позднее в Брюсселе заявили, что Европейский союз не располагает данными о якобы готовящейся провокации на Запорожской АЭС, о которой предупреждала Украина.

https://ria.ru/20230627/zaes-1880621707.html

https://ria.ru/20230623/diversii-1880006439.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, запорожская аэс, центральное разведывательное управление (цру), нато, северный поток