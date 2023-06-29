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Пентагон: каналы для экстренных контактов США и России остаются открытыми - РИА Новости, 29.06.2023
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23:22 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/pentagon-1881324634.html
Пентагон: каналы для экстренных контактов США и России остаются открытыми
Пентагон: каналы для экстренных контактов США и России остаются открытыми - РИА Новости, 29.06.2023
Пентагон: каналы для экстренных контактов США и России остаются открытыми
Каналы для экстренных контактов между военными США и РФ остаются открытыми, последние события в России не повлияли на их работу, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:22
2023-06-29T23:22
россия
сша
китай
ллойд остин
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Каналы для экстренных контактов между военными США и РФ остаются открытыми, последние события в России не повлияли на их работу, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Что касается контактов между военными по "горячим линиям", которые мы создали, то нет, мне неизвестно о каком-либо влиянии на их работу. Эти каналы коммуникации остаются открытыми, и ничего нового в этом отношении не случилось", - сказал Райдер в ходе брифинга.
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россия, сша, китай, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша
Россия, США, Китай, Ллойд Остин, Патрик Райдер, Министерство обороны США
Пентагон: каналы для экстренных контактов США и России остаются открытыми

Райдер: каналы для экстренных контактов между военными США и России остаются открытыми

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Каналы для экстренных контактов между военными США и РФ остаются открытыми, последние события в России не повлияли на их работу, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«
"Что касается контактов между военными по "горячим линиям", которые мы создали, то нет, мне неизвестно о каком-либо влиянии на их работу. Эти каналы коммуникации остаются открытыми, и ничего нового в этом отношении не случилось", - сказал Райдер в ходе брифинга.
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РоссияСШАКитайЛлойд ОстинПатрик РайдерМинистерство обороны США
 
 
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