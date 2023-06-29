https://ria.ru/20230629/pentagon-1881324634.html
Пентагон: каналы для экстренных контактов США и России остаются открытыми
Пентагон: каналы для экстренных контактов США и России остаются открытыми - РИА Новости, 29.06.2023
Пентагон: каналы для экстренных контактов США и России остаются открытыми
Каналы для экстренных контактов между военными США и РФ остаются открытыми, последние события в России не повлияли на их работу, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T23:22
2023-06-29T23:22
2023-06-29T23:22
россия
сша
китай
ллойд остин
патрик райдер
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849748277_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_22584642bdcfa98c43993cfa2af9636f.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Каналы для экстренных контактов между военными США и РФ остаются открытыми, последние события в России не повлияли на их работу, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Что касается контактов между военными по "горячим линиям", которые мы создали, то нет, мне неизвестно о каком-либо влиянии на их работу. Эти каналы коммуникации остаются открытыми, и ничего нового в этом отношении не случилось", - сказал Райдер в ходе брифинга.
https://ria.ru/20230629/pentagon-1881322615.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849748277_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_500e0260ced7d63f67b2ccb924349bd6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, китай, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша
Россия, США, Китай, Ллойд Остин, Патрик Райдер, Министерство обороны США
Пентагон: каналы для экстренных контактов США и России остаются открытыми
Райдер: каналы для экстренных контактов между военными США и России остаются открытыми