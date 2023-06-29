https://ria.ru/20230629/pentagon-1881324634.html

Пентагон: каналы для экстренных контактов США и России остаются открытыми

Пентагон: каналы для экстренных контактов США и России остаются открытыми - РИА Новости, 29.06.2023

Пентагон: каналы для экстренных контактов США и России остаются открытыми

Каналы для экстренных контактов между военными США и РФ остаются открытыми, последние события в России не повлияли на их работу, заявил в четверг официальный... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T23:22

2023-06-29T23:22

2023-06-29T23:22

россия

сша

китай

ллойд остин

патрик райдер

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Каналы для экстренных контактов между военными США и РФ остаются открытыми, последние события в России не повлияли на их работу, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. "Что касается контактов между военными по "горячим линиям", которые мы создали, то нет, мне неизвестно о каком-либо влиянии на их работу. Эти каналы коммуникации остаются открытыми, и ничего нового в этом отношении не случилось", - сказал Райдер в ходе брифинга.

https://ria.ru/20230629/pentagon-1881322615.html

россия

сша

китай

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россия, сша, китай, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша