https://ria.ru/20230629/pens-1881322934.html

Майк Пенс: США никогда не должны посылать войска на Украину

Майк Пенс: США никогда не должны посылать войска на Украину - РИА Новости, 29.06.2023

Майк Пенс: США никогда не должны посылать войска на Украину

США никогда не должны отправлять свои войска на Украину, но поставки американского оружия Киеву нужно ускорить, заявил бывший вице-президент страны и кандидат в РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T22:06

2023-06-29T22:06

2023-06-29T22:06

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. США никогда не должны отправлять свои войска на Украину, но поставки американского оружия Киеву нужно ускорить, заявил бывший вице-президент страны и кандидат в президенты Майк Пенс. "Нам никогда не следует отправлять американские войска на Украину", - сообщил он в интервью NBC News по итогам встреч с украинскими чиновниками. Пенс добавил, что в рамках прошедшей встречи с Владимиром Зеленским он услышал, что "такой необходимости нет". Вместе с тем, бывший вице-президент отметил необходимость ускорения поставок Киеву оружия. "Я считаю, что администрация (президента США Джо - ред.) Байдена действует медленно, предоставляя военную помощь украинцам. И, честно говоря, сегодня я это услышал здесь, встречаясь с представителями властей", - сказал он. Пенс привел в пример "обещанные в январе" танки Abrams. "Сегодня мне сказали, что они, может быть, прибудут к сентябрю", - указал он и добавил, что Вашингтон также "затягивает с одобрением" передачи союзниками истребителей F-16. Ранее Зеленский заявил, что обсудил с Пенсом дальнейшие шаги по поддержке Украины и перспективы ее членства в НАТО. Как сообщал телеканал NBC News, Пенс в четверг посетил с частным визитом Киев, где встретился с Зеленским. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230629/nato-1881317087.html

https://ria.ru/20230629/vizit-1881271387.html

https://ria.ru/20230618/pens-1879015049.html

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в мире, украина, майк пенс, нато, f-16, владимир зеленский, сша, россия, сергей лавров