https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881051252.html

Руководство лагеря в Приамурье, где отравились дети, пыталось скрыть это

Руководство лагеря в Приамурье, где отравились дети, пыталось скрыть это - РИА Новости, 29.06.2023

Руководство лагеря в Приамурье, где отравились дети, пыталось скрыть это

Администрация оздоровительного лагеря "Белые горы" в Приамурье пыталась скрыть информацию о массовом отравлении детей, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:18

2023-06-29T10:18

2023-06-29T10:18

происшествия

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Администрация оздоровительного лагеря "Белые горы" в Приамурье пыталась скрыть информацию о массовом отравлении детей, сообщает правительство Амурской области. В четверг Роспотребнадзор заявил, что 86 детей из лагеря "Белые горы" имеют симптомы отравления, 10 из них госпитализированы, остальные переносят норовирус в легкой форме. "По факту ЧП на территории лагеря проверки ведут сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области и областной прокуратуры. В том числе им предстоит дать оценку действиям администрации лагеря, которая не сообщила ни в одно ведомство о фактах заболевания среди детей, также отмечена попытка скрыть информацию о произошедшем. Ситуация в лагере "Белые горы" находится на особом контроле правительства области", - говорится в сообщении правительства Приамурья. Власти региона информируют, что в настоящее время семь детей госпитализированы в Райчихинскую городскую больницу, один находится в областной инфекционной больнице. До конца дня остальных детей вывезут из лагеря и доставят домой, об этом сейчас информируют родителей. На территории лагеря продолжается эпидемиологическое расследование, идет проверка сотрудников. За состоянием детей, вне зависимости от наличия симптомов заболевания, будут наблюдать медики. Прокуратура Приамурья ранее сообщала, что в "Белых горах" в Бурейском округе отравились 70 детей. Всего в лагере было 275 детей. Прокуратура и следственный комитет организовали проверку. Работу оздоровительного лагеря "Белые горы" приостановил региональный Роспотребнадзор.

https://ria.ru/20230628/otravlenie-1880914307.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество