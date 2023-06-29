https://ria.ru/20230629/otravlenie-1881051252.html
Руководство лагеря в Приамурье, где отравились дети, пыталось скрыть это
Руководство лагеря в Приамурье, где отравились дети, пыталось скрыть это - РИА Новости, 29.06.2023
Руководство лагеря в Приамурье, где отравились дети, пыталось скрыть это
Администрация оздоровительного лагеря "Белые горы" в Приамурье пыталась скрыть информацию о массовом отравлении детей, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:18
2023-06-29T10:18
2023-06-29T10:18
происшествия
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Администрация оздоровительного лагеря "Белые горы" в Приамурье пыталась скрыть информацию о массовом отравлении детей, сообщает правительство Амурской области. В четверг Роспотребнадзор заявил, что 86 детей из лагеря "Белые горы" имеют симптомы отравления, 10 из них госпитализированы, остальные переносят норовирус в легкой форме. "По факту ЧП на территории лагеря проверки ведут сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области и областной прокуратуры. В том числе им предстоит дать оценку действиям администрации лагеря, которая не сообщила ни в одно ведомство о фактах заболевания среди детей, также отмечена попытка скрыть информацию о произошедшем. Ситуация в лагере "Белые горы" находится на особом контроле правительства области", - говорится в сообщении правительства Приамурья. Власти региона информируют, что в настоящее время семь детей госпитализированы в Райчихинскую городскую больницу, один находится в областной инфекционной больнице. До конца дня остальных детей вывезут из лагеря и доставят домой, об этом сейчас информируют родителей. На территории лагеря продолжается эпидемиологическое расследование, идет проверка сотрудников. За состоянием детей, вне зависимости от наличия симптомов заболевания, будут наблюдать медики. Прокуратура Приамурья ранее сообщала, что в "Белых горах" в Бурейском округе отравились 70 детей. Всего в лагере было 275 детей. Прокуратура и следственный комитет организовали проверку. Работу оздоровительного лагеря "Белые горы" приостановил региональный Роспотребнадзор.
https://ria.ru/20230628/otravlenie-1880914307.html
амурская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Амурская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Руководство лагеря в Приамурье, где отравились дети, пыталось скрыть это
Руководство лагеря "Белые горы" в Приамурье, где отравились дети, пыталось скрыть это
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Администрация оздоровительного лагеря "Белые горы" в Приамурье пыталась скрыть информацию о массовом отравлении детей, сообщает правительство Амурской области.
В четверг Роспотребнадзор
заявил, что 86 детей из лагеря "Белые горы" имеют симптомы отравления, 10 из них госпитализированы, остальные переносят норовирус в легкой форме.
"По факту ЧП на территории лагеря проверки ведут сотрудники управления Роспотребнадзора по Амурской области и областной прокуратуры. В том числе им предстоит дать оценку действиям администрации лагеря, которая не сообщила ни в одно ведомство о фактах заболевания среди детей, также отмечена попытка скрыть информацию о произошедшем. Ситуация в лагере "Белые горы" находится на особом контроле правительства области", - говорится в сообщении правительства Приамурья.
Власти региона информируют, что в настоящее время семь детей госпитализированы в Райчихинскую городскую больницу, один находится в областной инфекционной больнице. До конца дня остальных детей вывезут из лагеря и доставят домой, об этом сейчас информируют родителей. На территории лагеря продолжается эпидемиологическое расследование, идет проверка сотрудников. За состоянием детей, вне зависимости от наличия симптомов заболевания, будут наблюдать медики.
Прокуратура Приамурья ранее сообщала, что в "Белых горах" в Бурейском округе отравились 70 детей. Всего в лагере было 275 детей. Прокуратура и следственный комитет организовали проверку. Работу оздоровительного лагеря "Белые горы" приостановил региональный Роспотребнадзор.
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