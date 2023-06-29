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В Краснодарский край — на воды: как отдыхают на курорте Горячий Ключ - РИА Новости, 29.06.2023
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Туризм
 
12:54 29.06.2023 (обновлено: 17:09 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/otdykh-1879748470.html
В Краснодарский край — на воды: как отдыхают на курорте Горячий Ключ
В Краснодарский край — на воды: как отдыхают на курорте Горячий Ключ - РИА Новости, 29.06.2023
В Краснодарский край — на воды: как отдыхают на курорте Горячий Ключ
"Выше только любовь" — такой девиз красуется в Горячем Ключе, на фоторамке парка "Дыхание гор". Он совсем новый, открылся в октябре 2022 года, но сразу стал... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:54
2023-06-29T17:09
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горячий ключ
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. "Выше только любовь" — такой девиз красуется в Горячем Ключе, на фоторамке парка "Дыхание гор". Он совсем новый, открылся в октябре 2022 года, но сразу стал заметной достопримечательностью этого курорта на Кубани. О том, почему стоит остановиться здесь по дороге к морю, — в фотоленте РИА Новости.
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В Краснодарский край — на воды: как отдыхают на курорте Горячий Ключ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. "Выше только любовь" — такой девиз красуется в Горячем Ключе, на фоторамке парка "Дыхание гор". Он совсем новый, открылся в октябре 2022 года, но сразу стал заметной достопримечательностью этого курорта на Кубани. О том, почему стоит остановиться здесь по дороге к морю, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Парк-то новый, а сам город — Горячий Ключ — известная бальнеологическая здравница с более чем 150-летней историей. Да и ноль можно к этой цифре добавить. Археологи подтверждают, что и тысячи лет назад люди знали о существовании этих целебных источников. Находится исторический горный курорт на самой известной южной трассе России — М-4. В 63 километрах от Джубги и в 234 — от Сочи. Выше — только любовь, дальше — только море.

Отдыхающие фотографируются возле арт-объекта на территории туристического комплекса Дыхание гор на курорте Горячий ключ в Краснодарском крае

Парк-то новый, а сам город — Горячий Ключ — известная бальнеологическая здравница с более чем 150-летней историей. Да и ноль можно к этой цифре добавить. Археологи подтверждают, что и тысячи лет назад люди знали о существовании этих целебных источников. Находится исторический горный курорт на самой известной южной трассе России — М-4. В 63 километрах от Джубги и в 234 — от Сочи. Выше — только любовь, дальше — только море.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 6
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

"Дыхание гор" — это не просто красивая природа и свежий воздух, но и множество интересных арт-объектов, которые украшают его территорию", — объясняют в соцсетях парка. Одна из самых заметных скульптурных композиций — "Рука Бога", которая символизирует всемогущество и бесконечную власть высших сил.

Дети возле арт-объекта на территории туристического комплекса Дыхание гор на курорте Горячий ключ в Краснодарском крае

"Дыхание гор" — это не просто красивая природа и свежий воздух, но и множество интересных арт-объектов, которые украшают его территорию", — объясняют в соцсетях парка. Одна из самых заметных скульптурных композиций — "Рука Бога", которая символизирует всемогущество и бесконечную власть высших сил.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 6
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Канатная дорога, по заверениям создателей парка, — идеальное место для влюбленных. За 15 минут она взлетает на 300 метров над землей — ближе к облакам.

Канатная дорога на территории туристического комплекса Дыхание гор на курорте Горячий ключ в Краснодарском крае

Канатная дорога, по заверениям создателей парка, — идеальное место для влюбленных. За 15 минут она взлетает на 300 метров над землей — ближе к облакам.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 6
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Посмотреть на парк и на Горячий Ключ можно и из кабинок колеса обозрения.

Колесо обозрения на территории туристического комплекса Дыхание гор на курорте Горячий ключ в Краснодарском крае.

Посмотреть на парк и на Горячий Ключ можно и из кабинок колеса обозрения.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 6
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Древних достопримечательностей в городе и окрестностях много. Это, например, и крепость Псыфабэ — памятник культуры, датированный V-VII веками, – и городище Поднависла, и Псекупские дольмены. Из природных — горы, пещеры, скалы, водопады. Да и Триумфальная арка, которая украшает вход в зону курортной набережной и Минеральной поляны, хоть и вполне современная (2009 год), но выполнена в традиционном стиле. А установлена она в честь 145-летия города.

Арка в горном парке на курорте Горячий ключ в Краснодарском крае

Древних достопримечательностей в городе и окрестностях много. Это, например, и крепость Псыфабэ — памятник культуры, датированный V-VII веками, – и городище Поднависла, и Псекупские дольмены. Из природных — горы, пещеры, скалы, водопады. Да и Триумфальная арка, которая украшает вход в зону курортной набережной и Минеральной поляны, хоть и вполне современная (2009 год), но выполнена в традиционном стиле. А установлена она в честь 145-летия города.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 6
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Город подходит для бюджетного и в то же время качественного отдыха: оздоровительного, экскурсионного. Да и просто релакса в единении с природой.

Девушка фотографирует на смартфон часовню в честь Иверской иконы Божией Матери на курорте Горячий ключ в Краснодарском крае

Город подходит для бюджетного и в то же время качественного отдыха: оздоровительного, экскурсионного. Да и просто релакса в единении с природой.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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