В Краснодарский край — на воды: как отдыхают на курорте Горячий Ключ

Парк-то новый, а сам город — Горячий Ключ — известная бальнеологическая здравница с более чем 150-летней историей. Да и ноль можно к этой цифре добавить. Археологи подтверждают, что и тысячи лет назад люди знали о существовании этих целебных источников. Находится исторический горный курорт на самой известной южной трассе России — М-4. В 63 километрах от Джубги и в 234 — от Сочи. Выше — только любовь, дальше — только море.
Парк-то новый, а сам город — Горячий Ключ — известная бальнеологическая здравница с более чем 150-летней историей. Да и ноль можно к этой цифре добавить. Археологи подтверждают, что и тысячи лет назад люди знали о существовании этих целебных источников. Находится исторический горный курорт на самой известной южной трассе России — М-4. В 63 километрах от Джубги и в 234 — от Сочи. Выше — только любовь, дальше — только море.
"Дыхание гор" — это не просто красивая природа и свежий воздух, но и множество интересных арт-объектов, которые украшают его территорию", — объясняют в соцсетях парка. Одна из самых заметных скульптурных композиций — "Рука Бога", которая символизирует всемогущество и бесконечную власть высших сил.
"Дыхание гор" — это не просто красивая природа и свежий воздух, но и множество интересных арт-объектов, которые украшают его территорию", — объясняют в соцсетях парка. Одна из самых заметных скульптурных композиций — "Рука Бога", которая символизирует всемогущество и бесконечную власть высших сил.
Канатная дорога, по заверениям создателей парка, — идеальное место для влюбленных. За 15 минут она взлетает на 300 метров над землей — ближе к облакам.
Канатная дорога, по заверениям создателей парка, — идеальное место для влюбленных. За 15 минут она взлетает на 300 метров над землей — ближе к облакам.
Посмотреть на парк и на Горячий Ключ можно и из кабинок колеса обозрения.
Посмотреть на парк и на Горячий Ключ можно и из кабинок колеса обозрения.
Древних достопримечательностей в городе и окрестностях много. Это, например, и крепость Псыфабэ — памятник культуры, датированный V-VII веками, – и городище Поднависла, и Псекупские дольмены. Из природных — горы, пещеры, скалы, водопады. Да и Триумфальная арка, которая украшает вход в зону курортной набережной и Минеральной поляны, хоть и вполне современная (2009 год), но выполнена в традиционном стиле. А установлена она в честь 145-летия города.
Древних достопримечательностей в городе и окрестностях много. Это, например, и крепость Псыфабэ — памятник культуры, датированный V-VII веками, – и городище Поднависла, и Псекупские дольмены. Из природных — горы, пещеры, скалы, водопады. Да и Триумфальная арка, которая украшает вход в зону курортной набережной и Минеральной поляны, хоть и вполне современная (2009 год), но выполнена в традиционном стиле. А установлена она в честь 145-летия города.
Город подходит для бюджетного и в то же время качественного отдыха: оздоровительного, экскурсионного. Да и просто релакса в единении с природой.
Город подходит для бюджетного и в то же время качественного отдыха: оздоровительного, экскурсионного. Да и просто релакса в единении с природой.