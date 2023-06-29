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В Краснодарский край — на воды: как отдыхают на курорте Горячий Ключ

В Краснодарский край — на воды: как отдыхают на курорте Горячий Ключ - РИА Новости, 29.06.2023

В Краснодарский край — на воды: как отдыхают на курорте Горячий Ключ

"Выше только любовь" — такой девиз красуется в Горячем Ключе, на фоторамке парка "Дыхание гор". Он совсем новый, открылся в октябре 2022 года, но сразу стал... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:54

2023-06-29T12:54

2023-06-29T17:09

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. "Выше только любовь" — такой девиз красуется в Горячем Ключе, на фоторамке парка "Дыхание гор". Он совсем новый, открылся в октябре 2022 года, но сразу стал заметной достопримечательностью этого курорта на Кубани. О том, почему стоит остановиться здесь по дороге к морю, — в фотоленте РИА Новости.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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