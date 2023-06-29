https://ria.ru/20230629/ostanki-1881011720.html
Береговая охрана США нашла возможные останки погибших на батискафе "Титан"
Береговая охрана США нашла возможные останки погибших на батискафе "Титан" - РИА Новости, 29.06.2023
Береговая охрана США нашла возможные останки погибших на батискафе "Титан"
Береговая охрана США обнаружила останки, предположительно, принадлежащие погибшим при крушении батискафа "Титан" в Атлантике, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T01:16
2023-06-29T01:16
2023-06-29T07:40
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
сша
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879720715_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_009cea06576d7d247e1e5435b611ec9d.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Береговая охрана США обнаружила останки, предположительно, принадлежащие погибшим при крушении батискафа "Титан" в Атлантике, говорится в заявлении ведомства.Теперь медики намерены провести формальный анализ этих останков, которые были "аккуратно извлечены из-под обломков на месте происшествия"."Я благодарен за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении этих важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах", - заявил глава комиссии по расследованию крушения "Титана", капитан Джейсон Нойбауэр.Ранее Береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила о разрушении батискафа в результате взрыва, пять членов его экипажа признали погибшими. При этом участники поисков оценили вероятность обнаружения останков погибших мала как невысокую из-за большой глубины, на которой оказались обломки.Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к обломкам затонувшего лайнера "Титаник". Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения.На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880046227.html
https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880085260.html
сша
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879720715_67:0:800:550_1920x0_80_0_0_876a63313686285c3f0300f435b9443c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа, сша, франция, в мире
Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа, США, Франция, В мире
Береговая охрана США нашла возможные останки погибших на батискафе "Титан"
Береговая охрана США: предположительно, найдены останки жертв крушения "Титана"
ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Береговая охрана США обнаружила останки, предположительно, принадлежащие погибшим при крушении батискафа "Титан" в Атлантике, говорится в заявлении ведомства.
Теперь медики намерены провести формальный анализ этих останков, которые были "аккуратно извлечены из-под обломков на месте происшествия".
Сооснователь OceanGate прокомментировал катастрофу с батискафом "Титан"
"Я благодарен за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении этих важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах", - заявил глава комиссии по расследованию крушения "Титана", капитан Джейсон Нойбауэр.
Ранее Береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила о разрушении батискафа в результате взрыва, пять членов его экипажа признали погибшими. При этом участники поисков оценили вероятность обнаружения останков погибших мала как невысокую из-за большой глубины, на которой оказались обломки.
Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к обломкам затонувшего лайнера "Титаник". Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения.
На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции
Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
СМИ: ВМС Британии знали о взрыве батискафа "Титан" после его пропажи