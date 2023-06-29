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В Киеве осквернили бюсты Героев СССР
В Киеве осквернили бюсты Героев СССР - РИА Новости, 29.06.2023
В Киеве осквернили бюсты Героев СССР
Вандалы в парке Вечной Славы в Киеве осквернили бюсты Героев Советского Союза Ивана Черняховского и Сидора Ковпака, сообщают очевидцы, которые засняли монументы РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T20:02
2023-06-29T20:02
2023-06-29T20:02
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вандалы в парке Вечной Славы в Киеве осквернили бюсты Героев Советского Союза Ивана Черняховского и Сидора Ковпака, сообщают очевидцы, которые засняли монументы на видео. Как свидетельствует видеозапись, которая есть в распоряжении РИА Новости осквернили бюсты не только Черняховского и Ковпака, но и маршала Павла Рыбалко и генерал-майора Алексея Федорова. Парк находится на правом берегу Днепра, недалеко от Киево-Печерской лавры. В парке находится Мемориал Вечной Славы с памятником на могиле Неизвестного солдата. Ранее украинский телеканал "Киев 24" сообщил, что бюсты советских партизан облили краской в парке Партизанской Славы в Киеве. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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киев, украина, россия, городское хозяйство москвы, сергей лавров
Киев, Украина, Россия, Городское хозяйство Москвы, Сергей Лавров
В Киеве осквернили бюсты Героев СССР
В Киеве в парке Вечной Славы осквернили бюсты Героев СССР Черняховского, Ковпака, Рыбалко