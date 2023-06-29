https://ria.ru/20230629/opekun-1881069736.html

Знакомая рассказала об опекуне мальчика, погибшего в Екатеринбурге

Знакомая рассказала об опекуне мальчика, погибшего в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.06.2023

Знакомая рассказала об опекуне мальчика, погибшего в Екатеринбурге

Опекун погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика Вероника Наумова боялась, что у нее отберут приемных детей, а смерть ребенка могла произойти в том числе... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:23

2023-06-29T11:23

2023-06-29T11:23

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Опекун погибшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика Вероника Наумова боялась, что у нее отберут приемных детей, а смерть ребенка могла произойти в том числе из-за несчастного случая, заявила РИА Новости Марина Лагунова, директор школы семейного образования "Лукоморье", где работает женщина. "Мы все в шоке пребываем, потому что абсолютно положительный человек, у них в семье хороший достаток, дети у них ходили в дорогой одежде, были приставки, компьютеры, айфоны. Хорошие дети, мы к ним приезжали, и ее-то подругой считали, в голове сейчас не укладывается, но... Это, скорее всего, несчастный случай, как говорят дети, она очень боялась, что отберут приемных (детей), она очень к ним привязана. Но почему нужно было скрывать (смерть мальчика – ред.), а не сказать сразу? Намеренно это точно не могло быть, я не хочу так думать", – сказала собеседница агентства. Она отметила, что Наумова вместе с мужем воспитывала троих приемных и троих своих детей. В школе женщина работает педагогом, а не была учредителем организации, как считают в СМИ. "Нет, она просто работает восемь месяцев учителем географии и биологии. Работать она, однозначно, у нас теперь не будет, с этой статьей не имеет право", – добавила Лагунова. Утром в понедельник начались поиски 6-летнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге, в них принимали участие порядка 1,5 тысячи человек. В региональном управлении СК РФ в среду отмечали, что 34-летняя женщина, официальный опекун мальчика, была признана потерпевшей и допрошена, однако в этот же день ее задержали из-за "причастности к исчезновению ребенка". Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). В четверг утром тело ребенка нашли на территории гаражного комплекса в сумке. В настоящее время гараж, в котором его нашли, опечатан отделом криминалистики регионального управления СК РФ. На гараже лежит детская игрушка. Также игрушки и цветы люди несут к дому, где жил погибший мальчик. В отношении управления социальной политики №25 и ряда других подведомственных структур, сотрудники которого патронировали семью на протяжении периода опекунства, начата служебная проверка.

https://ria.ru/20230629/malchik-1881068375.html

https://ria.ru/20230629/malchik-1881059412.html

екатеринбург

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

екатеринбург, происшествия