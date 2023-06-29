В Подмосковье полицейский погиб при задержании подозреваемых
В подмосковном Орехово-Зуево мужчина открыл огонь по полицейским, один из них погиб
© Фото : ГСУ СК России по Московской областиСотрудники правоохранительных органов на месте убийства полицейского в Орехово-Зуево
Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства полицейского в Орехово-Зуево
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мужчина в Орехово-Зуево открыл огонь по двум полицейским, один из них скончался, подозреваемый задержан, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК.
"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу (статья 317 УК), <...> 26-летний подозреваемый задержан", — говорится в публикации.
В свою очередь, начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова подтвердила журналистам эту информацию.
По ее словам, накануне в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что "у него вымогают деньги в сумме 100 тысяч рублей под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомашины, угрожая физической расправой ему и членам его семьи".
Когда полицейские задерживали четырех подозреваемых, те оказали "активное сопротивление" — один из них выстрелил из пистолета не менее пяти раз. Оперативники в ответ применили табельное оружие. В результате перестрелки один из полицейских скончался от ранения, второго госпитализировали. Кроме того, в больнице сейчас и один из стрелявших. Еще троих подозреваемых в возрасте от 23 до 33 лет доставили в отдел полиции.