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В Подмосковье полицейский погиб при задержании подозреваемых - РИА Новости, 29.06.2023
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10:35 29.06.2023 (обновлено: 11:53 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/ogon-1881056877.html
В Подмосковье полицейский погиб при задержании подозреваемых
В Подмосковье полицейский погиб при задержании подозреваемых - РИА Новости, 29.06.2023
В Подмосковье полицейский погиб при задержании подозреваемых
Мужчина в Орехово-Зуево открыл огонь по двум полицейским, один из них скончался, подозреваемый задержан, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T10:35
2023-06-29T11:53
происшествия
московская область (подмосковье)
орехово-зуево
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мужчина в Орехово-Зуево открыл огонь по двум полицейским, один из них скончался, подозреваемый задержан, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК."Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу (статья 317 УК), &lt;...&gt; 26-летний подозреваемый задержан", — говорится в публикации.В свою очередь, начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова подтвердила журналистам эту информацию. По ее словам, накануне в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что "у него вымогают деньги в сумме 100 тысяч рублей под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомашины, угрожая физической расправой ему и членам его семьи".Когда полицейские задерживали четырех подозреваемых, те оказали "активное сопротивление" — один из них выстрелил из пистолета не менее пяти раз. Оперативники в ответ применили табельное оружие. В результате перестрелки один из полицейских скончался от ранения, второго госпитализировали. Кроме того, в больнице сейчас и один из стрелявших. Еще троих подозреваемых в возрасте от 23 до 33 лет доставили в отдел полиции.
https://ria.ru/20230628/ubiystvo-1880881817.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), орехово-зуево
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Орехово-Зуево
В Подмосковье полицейский погиб при задержании подозреваемых

В подмосковном Орехово-Зуево мужчина открыл огонь по полицейским, один из них погиб

© Фото : ГСУ СК России по Московской областиСотрудники правоохранительных органов на месте убийства полицейского в Орехово-Зуево
Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства полицейского в Орехово-Зуево - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
Сотрудники правоохранительных органов на месте убийства полицейского в Орехово-Зуево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мужчина в Орехово-Зуево открыл огонь по двум полицейским, один из них скончался, подозреваемый задержан, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК.
"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу (статья 317 УК), <...> 26-летний подозреваемый задержан", — говорится в публикации.
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В свою очередь, начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова подтвердила журналистам эту информацию.
По ее словам, накануне в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что "у него вымогают деньги в сумме 100 тысяч рублей под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомашины, угрожая физической расправой ему и членам его семьи".
Когда полицейские задерживали четырех подозреваемых, те оказали "активное сопротивление" — один из них выстрелил из пистолета не менее пяти раз. Оперативники в ответ применили табельное оружие. В результате перестрелки один из полицейских скончался от ранения, второго госпитализировали. Кроме того, в больнице сейчас и один из стрелявших. Еще троих подозреваемых в возрасте от 23 до 33 лет доставили в отдел полиции.
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