https://ria.ru/20230629/ogon-1881056877.html

В Подмосковье полицейский погиб при задержании подозреваемых

В Подмосковье полицейский погиб при задержании подозреваемых - РИА Новости, 29.06.2023

В Подмосковье полицейский погиб при задержании подозреваемых

Мужчина в Орехово-Зуево открыл огонь по двум полицейским, один из них скончался, подозреваемый задержан, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T10:35

2023-06-29T10:35

2023-06-29T11:53

происшествия

московская область (подмосковье)

орехово-зуево

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Мужчина в Орехово-Зуево открыл огонь по двум полицейским, один из них скончался, подозреваемый задержан, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК."Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух оперуполномоченных ОУР УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу (статья 317 УК), <...> 26-летний подозреваемый задержан", — говорится в публикации.В свою очередь, начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова подтвердила журналистам эту информацию. По ее словам, накануне в полицию поступило заявление от местного жителя о том, что "у него вымогают деньги в сумме 100 тысяч рублей под предлогом компенсации за низкое качество ремонта автомашины, угрожая физической расправой ему и членам его семьи".Когда полицейские задерживали четырех подозреваемых, те оказали "активное сопротивление" — один из них выстрелил из пистолета не менее пяти раз. Оперативники в ответ применили табельное оружие. В результате перестрелки один из полицейских скончался от ранения, второго госпитализировали. Кроме того, в больнице сейчас и один из стрелявших. Еще троих подозреваемых в возрасте от 23 до 33 лет доставили в отдел полиции.

https://ria.ru/20230628/ubiystvo-1880881817.html

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московская область (подмосковье)

орехово-зуево

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), орехово-зуево