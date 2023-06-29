Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку и Еленовке
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Еленовке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.
Поселок городского типа Еленовка находится примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Куйбышевский район находится на западе Донецка.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после госпереворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.