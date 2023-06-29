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Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 29.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:07 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/obstrel-1881271064.html
Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку - РИА Новости, 29.06.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку
Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Еленовке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:07
2023-06-29T18:07
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Еленовке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства. Поселок городского типа Еленовка находится примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Куйбышевский район находится на западе Донецка. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после госпереворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк и Еленовку

СЦКК ДНР: украинские войска выпустили 18 снарядов натовского калибра по Донецку и Еленовке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Еленовке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.10 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 17.20 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в телеграм-канале представительства.
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Поселок городского типа Еленовка находится примерно в 10 километрах к югу от Донецка.
Куйбышевский район находится на западе Донецка.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после госпереворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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