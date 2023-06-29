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Украинские военные обстреляли Донецк, Яковлевку и Еленовку
Украинские военные обстреляли Донецк, Яковлевку и Еленовку - РИА Новости, 29.06.2023
Украинские военные обстреляли Донецк, Яковлевку и Еленовку
Украинские войска за десять минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, Яковлевке и Еленовке, сообщили в... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:03
2023-06-29T16:03
2023-06-29T16:03
специальная военная операция на украине
донецк
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, Яковлевке и Еленовке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.20 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 15.30 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Яковлевка: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.30 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Поселок городского типа Еленовка находится примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские военные обстреляли Донецк, Яковлевку и Еленовку
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 19 снарядов по Донецку, Яковлевке и Еленовке