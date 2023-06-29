https://ria.ru/20230629/obstrel-1881019445.html

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 29.06.2023

Украинские войска за сутки 34 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 196 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T03:54

2023-06-29T03:54

2023-06-29T03:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

донецк

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 34 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 196 единиц боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 34 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 21 обстрел из РСЗО, артиллерии (калибра) 155 миллиметров. На горловском 11 обстрелов из артиллерии 152 и 122 миллиметров. На ясиноватском один обстрел из РСЗО. На волновахском один обстрел из артиллерии 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 196 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Макеевка, Старомихайловка и Благодатное. Ранения различной степени тяжести получили десять мирных жителей из Донецка и Ясиноватой, среди них пятеро детей. По данным представительства, в Донецке также погибли два человека. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 40 обстрелов.

https://ria.ru/20230628/ranenye-1880994179.html

донецкая народная республика

донецк

ясиноватая

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донецкая народная республика, сцкк, донецк, ясиноватая