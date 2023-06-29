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Президент и глава МИД Никарагуа планируют посетить Россию - РИА Новости, 29.06.2023
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09:39 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/nikaragua-1881036701.html
Президент и глава МИД Никарагуа планируют посетить Россию
Президент и глава МИД Никарагуа планируют посетить Россию - РИА Новости, 29.06.2023
Президент и глава МИД Никарагуа планируют посетить Россию
Президент Никарагуа Даниэль Ортега, а также глава МИД страны Денис Монкада планируют посетить Москву, сообщил в интервью РИА Новости сам министр. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T09:39
2023-06-29T09:39
москва
никарагуа
россия
сергей лавров
даниэль ортега
в мире
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ООН, 29 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Президент Никарагуа Даниэль Ортега, а также глава МИД страны Денис Монкада планируют посетить Москву, сообщил в интервью РИА Новости сам министр. "В зависимости от нашей деятельности мы снова поедем в Москву в кратчайшие сроки", - сказал Монкада, говоря о своем визите. Он назвал встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "всегда очень интересными". "Наши контакты во многом взаимовыгодны, и мы обмениваемся мнениями. Отношения между Никарагуа и Российской Федерацией очень прочные, братские и полны солидарности в любое время и при любых обстоятельствах", - отметил глава никарагуанского МИД. Отвечая на вопрос о том, когда ожидать приезда в Москву Ортеги, Монкада отметил: "Президент Ортега также ожидает визита в Россию, и мы надеемся, что он в конце концов назовет нам дату, когда он сможет поехать". Министр не назвал конкретных сроков визитов.
https://ria.ru/20230616/nikaragua-1878567208.html
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москва, никарагуа, россия, сергей лавров, даниэль ортега, в мире
Москва, Никарагуа, Россия, Сергей Лавров, Даниэль Ортега, В мире
Президент и глава МИД Никарагуа планируют посетить Россию

Президент Никарагуа Ортега и глава МИД страны Монкада планируют посетить Москву

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега
Президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега. Архивное фото
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ООН, 29 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Президент Никарагуа Даниэль Ортега, а также глава МИД страны Денис Монкада планируют посетить Москву, сообщил в интервью РИА Новости сам министр.
"В зависимости от нашей деятельности мы снова поедем в Москву в кратчайшие сроки", - сказал Монкада, говоря о своем визите.
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Он назвал встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "всегда очень интересными". "Наши контакты во многом взаимовыгодны, и мы обмениваемся мнениями. Отношения между Никарагуа и Российской Федерацией очень прочные, братские и полны солидарности в любое время и при любых обстоятельствах", - отметил глава никарагуанского МИД.
Отвечая на вопрос о том, когда ожидать приезда в Москву Ортеги, Монкада отметил: "Президент Ортега также ожидает визита в Россию, и мы надеемся, что он в конце концов назовет нам дату, когда он сможет поехать". Министр не назвал конкретных сроков визитов.
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