https://ria.ru/20230629/nikaragua-1881036701.html

Президент и глава МИД Никарагуа планируют посетить Россию

Президент и глава МИД Никарагуа планируют посетить Россию - РИА Новости, 29.06.2023

Президент и глава МИД Никарагуа планируют посетить Россию

Президент Никарагуа Даниэль Ортега, а также глава МИД страны Денис Монкада планируют посетить Москву, сообщил в интервью РИА Новости сам министр. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T09:39

2023-06-29T09:39

2023-06-29T09:39

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никарагуа

россия

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даниэль ортега

в мире

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ООН, 29 июн – РИА Новости, Алан Булкаты. Президент Никарагуа Даниэль Ортега, а также глава МИД страны Денис Монкада планируют посетить Москву, сообщил в интервью РИА Новости сам министр. "В зависимости от нашей деятельности мы снова поедем в Москву в кратчайшие сроки", - сказал Монкада, говоря о своем визите. Он назвал встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "всегда очень интересными". "Наши контакты во многом взаимовыгодны, и мы обмениваемся мнениями. Отношения между Никарагуа и Российской Федерацией очень прочные, братские и полны солидарности в любое время и при любых обстоятельствах", - отметил глава никарагуанского МИД. Отвечая на вопрос о том, когда ожидать приезда в Москву Ортеги, Монкада отметил: "Президент Ортега также ожидает визита в Россию, и мы надеемся, что он в конце концов назовет нам дату, когда он сможет поехать". Министр не назвал конкретных сроков визитов.

https://ria.ru/20230616/nikaragua-1878567208.html

https://ria.ru/20230329/atom-1861677208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, никарагуа, россия, сергей лавров, даниэль ортега, в мире