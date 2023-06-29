https://ria.ru/20230629/neokolonializm-1881305539.html

Западный неоколониализм представляет угрозу для Африки, считает Гатилов

Западный неоколониализм представляет угрозу для Африки, считает Гатилов - РИА Новости, 29.06.2023

Западный неоколониализм представляет угрозу для Африки, считает Гатилов

Запад эксплуатирует африканские страны с помощью неоколониализма, чтобы получать прибыль для своего бизнеса, что представляет угрозу для континента, заявил... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T19:39

2023-06-29T19:39

2023-06-29T19:39

африка

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ЖЕНЕВА, 29 июн – РИА Новости. Запад эксплуатирует африканские страны с помощью неоколониализма, чтобы получать прибыль для своего бизнеса, что представляет угрозу для континента, заявил перед своими африканскими коллегами постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "К сожалению, по сей день Африканский континент продолжает сталкиваться со многими вызовами и угрозами, среди которых западная репрессивная практика, которая превратилась в нечто, известное как "неоколониализм". США и их союзники слишком упрямы, чтобы отказаться от своего глобального господства, основанного на "своде правил", которые применимы ко всем, кроме них самих. Таким образом, коллективный Запад продолжает эксплуатировать африканские страны ради корпоративных прибылей, унижать их и наставлять в том, как строить их собственное будущее", - сказал он на приёме, приуроченном к проведению второго Форума Россия-Африка. Гатилов добавил, что Запад привык видеть, как страны "слепо" следуют их примеру, и с этой целью прибегает к односторонним санкциям и открытым угрозам экономических последствий в отношении тех, кто их не соблюдает. "С нашей точки зрения, все это является частью усилий по превращению Африки в "ресурсную колонию", которая предлагает гарантированный доступ к сырью в обмен на ограниченный доступ к определенным "благам" западной цивилизации", - подчеркнул дипломат. В РФ ранее не раз заявляли, что Россия и страны Африки - равноправные союзники, их отношения всегда строились на бескорыстной основе. Ряд лидеров африканских стран в недавнем времени совершили визиты в РФ. В Москве добавляли, что Африка разочаровала западный мир своим прагматичным подходом к России, попытки вбить клин в отношения есть, но явно не триумфальные, и Россия пока от этого только выигрывает. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что бывшие метрополии должны знать свое место и понимать, что мир изменился. По его словам, США и страны Европы, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, стремятся восстановить колониальную зависимость Африки. Он добавлял, что США и их союзники пытаются сорвать второй саммит РФ-Африка, который запланирован на конец июля в Санкт-Петербурге, отговаривают африканских партнеров от участия в форуме. В ряде африканских стран, комментируя призывы Запада осудить РФ, ранее заявляли, что никто не вправе диктовать, с кем иметь отношения.

https://ria.ru/20230619/afrika-1879165042.html

https://ria.ru/20230614/nato-1878099327.html

африка

россия

сша

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африка, россия, геннадий гатилов, сергей лавров, сша, оон