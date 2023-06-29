https://ria.ru/20230629/nato-1881318863.html

Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, заявил Госдеп

Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, заявил Госдеп - РИА Новости, 29.06.2023

Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, заявил Госдеп

Результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T21:27

2023-06-29T21:27

2023-06-29T21:27

в мире

украина

нато

вильнюс

россия

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита, эта поддержка будет включать американскую помощь", - сказал он на брифинге. Миллер добавил, что речь идет как о политической поддержке, так и о практических мерах. По словам пресс-секретаря, участники саммита также обсудят "события последних нескольких дней" в России. "Как может быть иначе", - сказал он.

https://ria.ru/20230629/voyska-1881315054.html

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вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, нато, вильнюс, россия, государственный департамент сша