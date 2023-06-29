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Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, заявил Госдеп - РИА Новости, 29.06.2023
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21:27 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/nato-1881318863.html
Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, заявил Госдеп
Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, заявил Госдеп - РИА Новости, 29.06.2023
Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, заявил Госдеп
Результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T21:27
2023-06-29T21:27
в мире
украина
нато
вильнюс
россия
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита, эта поддержка будет включать американскую помощь", - сказал он на брифинге. Миллер добавил, что речь идет как о политической поддержке, так и о практических мерах. По словам пресс-секретаря, участники саммита также обсудят "события последних нескольких дней" в России. "Как может быть иначе", - сказал он.
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в мире, украина, нато, вильнюс, россия, государственный департамент сша
В мире, Украина, НАТО, Вильнюс, Россия, Государственный департамент США
Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, заявил Госдеп

Госдеп: итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, включающий помощь США

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита, эта поддержка будет включать американскую помощь", - сказал он на брифинге.
Миллер добавил, что речь идет как о политической поддержке, так и о практических мерах.
По словам пресс-секретаря, участники саммита также обсудят "события последних нескольких дней" в России. "Как может быть иначе", - сказал он.
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