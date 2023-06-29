https://ria.ru/20230629/nato-1881318863.html
Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, заявил Госдеп
Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, заявил Госдеп - РИА Новости, 29.06.2023
Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, заявил Госдеп
Результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T21:27
2023-06-29T21:27
2023-06-29T21:27
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ВАШИНГТОН, 29 июн – РИА Новости. Результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Вы увидите весомую поддержку НАТО Украине по итогам саммита, эта поддержка будет включать американскую помощь", - сказал он на брифинге. Миллер добавил, что речь идет как о политической поддержке, так и о практических мерах. По словам пресс-секретаря, участники саммита также обсудят "события последних нескольких дней" в России. "Как может быть иначе", - сказал он.
https://ria.ru/20230629/voyska-1881315054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, вильнюс, россия, государственный департамент сша
В мире, Украина, НАТО, Вильнюс, Россия, Государственный департамент США
Итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, заявил Госдеп
Госдеп: итогом саммита НАТО станет весомый пакет поддержки Украины, включающий помощь США