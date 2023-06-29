https://ria.ru/20230629/nato-1881283548.html

В Британии высказались за упрощение процедуры приема Украины в НАТО

В Британии высказались за упрощение процедуры приема Украины в НАТО - РИА Новости, 29.06.2023

В Британии высказались за упрощение процедуры приема Украины в НАТО

НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:40

2023-06-29T18:40

2023-06-29T18:40

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бен уоллес

нато

анита ананд

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес. "Очевидно, что у Швеции и Финляндии не было ничего из этого (Плана действий по вступлению в альянс – ред.), и я думаю, что это ставит очень справедливый вопрос, должны ли мы в Вильнюсе попросту пропустить эти процедуры и заявить, что, в силу других условий, Украина должна иметь возможность присоединиться к альянсу. У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству", - сказал Уоллес на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Анитой Ананд. Он выразил уверенность, что альянс должен занять консолидированную позицию и "двигаться" в направлении присоединения Украины к НАТО. Уоллес также напомнил, что его страна в этом отношении последовательно выступает за то, чтобы Киеву была дана такая возможность - в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам Бухарестского саммита альянса.

https://ria.ru/20230621/uolles-1879685691.html

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в мире, украина, бен уоллес, нато, анита ананд, европа, великобритания