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В Британии высказались за упрощение процедуры приема Украины в НАТО - РИА Новости, 29.06.2023
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18:40 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/nato-1881283548.html
В Британии высказались за упрощение процедуры приема Украины в НАТО
В Британии высказались за упрощение процедуры приема Украины в НАТО - РИА Новости, 29.06.2023
В Британии высказались за упрощение процедуры приема Украины в НАТО
НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T18:40
2023-06-29T18:40
в мире
украина
бен уоллес
нато
анита ананд
европа
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес. "Очевидно, что у Швеции и Финляндии не было ничего из этого (Плана действий по вступлению в альянс – ред.), и я думаю, что это ставит очень справедливый вопрос, должны ли мы в Вильнюсе попросту пропустить эти процедуры и заявить, что, в силу других условий, Украина должна иметь возможность присоединиться к альянсу. У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству", - сказал Уоллес на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Анитой Ананд. Он выразил уверенность, что альянс должен занять консолидированную позицию и "двигаться" в направлении присоединения Украины к НАТО. Уоллес также напомнил, что его страна в этом отношении последовательно выступает за то, чтобы Киеву была дана такая возможность - в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам Бухарестского саммита альянса.
https://ria.ru/20230621/uolles-1879685691.html
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в мире, украина, бен уоллес, нато, анита ананд, европа, великобритания
В мире, Украина, Бен Уоллес, НАТО, Анита Ананд, Европа, Великобритания
В Британии высказались за упрощение процедуры приема Украины в НАТО

Министр обороны Британии Уоллес высказался за упрощение процедуры приема Украины в НАТО

© AP Photo / Frank AugsteinМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. НАТО следует упростить процедуру приема новых членов, чтобы ускорить присоединение Украины к альянсу, заявил в четверг министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
«
"Очевидно, что у Швеции и Финляндии не было ничего из этого (Плана действий по вступлению в альянс – ред.), и я думаю, что это ставит очень справедливый вопрос, должны ли мы в Вильнюсе попросту пропустить эти процедуры и заявить, что, в силу других условий, Украина должна иметь возможность присоединиться к альянсу. У них, в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству", - сказал Уоллес на совместной пресс-конференции со своей канадской коллегой Анитой Ананд.
Он выразил уверенность, что альянс должен занять консолидированную позицию и "двигаться" в направлении присоединения Украины к НАТО. Уоллес также напомнил, что его страна в этом отношении последовательно выступает за то, чтобы Киеву была дана такая возможность - в соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам Бухарестского саммита альянса.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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В миреУкраинаБен УоллесНАТОАнита АнандЕвропаВеликобритания
 
 
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