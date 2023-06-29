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Российский МИД осудил планы Парижа поддержать присоединение Киева к НАТО - РИА Новости, 29.06.2023
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08:36 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/nato-1881032124.html
Российский МИД осудил планы Парижа поддержать присоединение Киева к НАТО
Российский МИД осудил планы Парижа поддержать присоединение Киева к НАТО - РИА Новости, 29.06.2023
Российский МИД осудил планы Парижа поддержать присоединение Киева к НАТО
Планы Парижа поддержать присоединение Киева к НАТО - свидетельство того, что Париж продолжает скатываться к радикальному меньшинству в альянсе, которое видит... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T08:36
2023-06-29T08:36
россия
украина
киев
сергей лавров
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Планы Парижа поддержать присоединение Киева к НАТО - свидетельство того, что Париж продолжает скатываться к радикальному меньшинству в альянсе, которое видит его стороной конфликта на Украине, сообщили РИА Новости в МИД России. Там считают, что подобные действия приведут к трагическим последствиям для безопасности в Европе и во всем мире. Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности. "Насколько соответствует действительности информация СМИ о том, что Франция отходит от своего прежнего, более осторожного подхода к вопросу о членстве Киева в НАТО, мы сможем достоверно судить, скорее всего, уже по итогам Вильнюсского саммита альянса", - заявили в МИД РФ на просьбу прокомментировать информацию. По заявлению МИД РФ, "вместе с тем Франция под нажимом США уже согласилась с перспективой вступления Украины в НАТО еще в ходе Бухарестского саммита альянса в 2008 году". "Поэтому эта информация, если соответствует действительности, лишь станет еще одним свидетельством того, что Париж продолжает скатываться к радикальному меньшинству в Североатлантическом блоке, которое пытается любым способом сделать НАТО стороной конфликта на Украине", - сказали в МИД. Там считают, что "это приведет к трагическим последствиям для безопасности в Европе и во всем мире". "Своими поставками вооружений на Украину, оказанием содействия ВСУ французы подстегивают именно такой сценарий", - добавили в ведомстве. "К сожалению, такая метаморфоза Парижа вписывается в общую эволюцию французской внешней политики, которая теряет остатки былой самостоятельности и здравомыслия, уходит от идеалов "голлизма", растворяется в линии Вашингтона и натовского Брюсселя", - посетовали в министерстве. Там выразили удивление "трактуемой авторами статьи в газете "Монд" "логикой", при помощи которой обосновывается необходимость форсированного продвижения Киева в альянс". "Дескать, такая перспектива заставит Россию прекратить "агрессию" и согласиться на мир на "украинских условиях". Здесь налицо явные проблемы с пониманием причинно-следственных связей нынешнего кризиса", - подчеркнули в МИД РФ. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230610/nato-1877439625.html
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россия, украина, киев, сергей лавров, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, в мире
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Российский МИД осудил планы Парижа поддержать присоединение Киева к НАТО

Российский МИД: присоединение Киева к НАТО грозит трагическим последствиям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Планы Парижа поддержать присоединение Киева к НАТО - свидетельство того, что Париж продолжает скатываться к радикальному меньшинству в альянсе, которое видит его стороной конфликта на Украине, сообщили РИА Новости в МИД России.
Там считают, что подобные действия приведут к трагическим последствиям для безопасности в Европе и во всем мире.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по присоединению Украины к альянсу
10 июня, 21:32
Ранее газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что власти Франции рассматривают вариант присоединения Украины к НАТО как самостоятельную гарантию безопасности.
«
"Насколько соответствует действительности информация СМИ о том, что Франция отходит от своего прежнего, более осторожного подхода к вопросу о членстве Киева в НАТО, мы сможем достоверно судить, скорее всего, уже по итогам Вильнюсского саммита альянса", - заявили в МИД РФ на просьбу прокомментировать информацию.
По заявлению МИД РФ, "вместе с тем Франция под нажимом США уже согласилась с перспективой вступления Украины в НАТО еще в ходе Бухарестского саммита альянса в 2008 году". "Поэтому эта информация, если соответствует действительности, лишь станет еще одним свидетельством того, что Париж продолжает скатываться к радикальному меньшинству в Североатлантическом блоке, которое пытается любым способом сделать НАТО стороной конфликта на Украине", - сказали в МИД. Там считают, что "это приведет к трагическим последствиям для безопасности в Европе и во всем мире".
"Своими поставками вооружений на Украину, оказанием содействия ВСУ французы подстегивают именно такой сценарий", - добавили в ведомстве.
«
"К сожалению, такая метаморфоза Парижа вписывается в общую эволюцию французской внешней политики, которая теряет остатки былой самостоятельности и здравомыслия, уходит от идеалов "голлизма", растворяется в линии Вашингтона и натовского Брюсселя", - посетовали в министерстве. Там выразили удивление "трактуемой авторами статьи в газете "Монд" "логикой", при помощи которой обосновывается необходимость форсированного продвижения Киева в альянс". "Дескать, такая перспектива заставит Россию прекратить "агрессию" и согласиться на мир на "украинских условиях". Здесь налицо явные проблемы с пониманием причинно-следственных связей нынешнего кризиса", - подчеркнули в МИД РФ.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Премьер Бельгии пообещал Украине членство в НАТО "когда-нибудь"
27 июня, 22:55
 
РоссияУкраинаКиевСергей ЛавровВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
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