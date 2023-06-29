Рейтинг@Mail.ru
Макрон назвал насилие после убийства подростка полицией неоправданным - РИА Новости, 29.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 29.06.2023 (обновлено: 19:34 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/nasilie-1881068624.html
Макрон назвал насилие после убийства подростка полицией неоправданным
Макрон назвал насилие после убийства подростка полицией неоправданным - РИА Новости, 29.06.2023
Макрон назвал насилие после убийства подростка полицией неоправданным
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания межведомственной кризисной группы в министерстве внутренних дел назвал случаи насилия в стране после... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T11:17
2023-06-29T19:34
франция
эммануэль макрон
в мире
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_afe58f2d99bb46a5e82c18aeb1909e50.jpg
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания межведомственной кризисной группы в министерстве внутренних дел назвал случаи насилия в стране после убийства полицией подростка "неоправданными" и призвал к спокойствию. "В связи с волнениями после гибели молодого человека необходимы спокойствие и собранность... Последние часы отмечены сценами насилия в отношении полицейских участков, школ, мэрий - по сути, против институтов и республики. И это абсолютно неоправданно", - заявил Макрон в ходе заседания кризисной группы, которое президент созвал из-за беспорядков. Видеозапись со встречи разместил телеканал LCI. На заседании, помимо президента, также присутствуют, среди прочих, премьер-министр Франции Элизабет Борн, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, глава минюста Эрик Дюпон-Моретти. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести призвала мать погибшего подростка. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880877042.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840224733_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_86a8effdbaf4fe781b44bae8c5bcccd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, эммануэль макрон, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Франция, Эммануэль Макрон, В мире, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Макрон назвал насилие после убийства подростка полицией неоправданным

Макрон назвал случаи насилия во Франции после убийства подростка полицией неоправданными

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания межведомственной кризисной группы в министерстве внутренних дел назвал случаи насилия в стране после убийства полицией подростка "неоправданными" и призвал к спокойствию.
«
"В связи с волнениями после гибели молодого человека необходимы спокойствие и собранность... Последние часы отмечены сценами насилия в отношении полицейских участков, школ, мэрий - по сути, против институтов и республики. И это абсолютно неоправданно", - заявил Макрон в ходе заседания кризисной группы, которое президент созвал из-за беспорядков. Видеозапись со встречи разместил телеканал LCI.
На заседании, помимо президента, также присутствуют, среди прочих, премьер-министр Франции Элизабет Борн, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, глава минюста Эрик Дюпон-Моретти.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести призвала мать погибшего подростка.
Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
Кадр видео конфликта полицейских и 17-летнего водителя автомобиля в Нантере
Глава правительства Франции пообещал ответы семье погибшего подростка
28 июня, 12:56
 
ФранцияЭммануэль МакронВ миреБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала