Макрон назвал насилие после убийства подростка полицией неоправданным
Макрон назвал случаи насилия во Франции после убийства подростка полицией неоправданными
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания межведомственной кризисной группы в министерстве внутренних дел назвал случаи насилия в стране после убийства полицией подростка "неоправданными" и призвал к спокойствию.
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"В связи с волнениями после гибели молодого человека необходимы спокойствие и собранность... Последние часы отмечены сценами насилия в отношении полицейских участков, школ, мэрий - по сути, против институтов и республики. И это абсолютно неоправданно", - заявил Макрон в ходе заседания кризисной группы, которое президент созвал из-за беспорядков. Видеозапись со встречи разместил телеканал LCI.
На заседании, помимо президента, также присутствуют, среди прочих, премьер-министр Франции Элизабет Борн, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, глава минюста Эрик Дюпон-Моретти.
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести призвала мать погибшего подростка.
Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".