https://ria.ru/20230629/nasilie-1881068624.html

Макрон назвал насилие после убийства подростка полицией неоправданным

Макрон назвал насилие после убийства подростка полицией неоправданным - РИА Новости, 29.06.2023

Макрон назвал насилие после убийства подростка полицией неоправданным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания межведомственной кризисной группы в министерстве внутренних дел назвал случаи насилия в стране после... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T11:17

2023-06-29T11:17

2023-06-29T19:34

франция

эммануэль макрон

в мире

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе заседания межведомственной кризисной группы в министерстве внутренних дел назвал случаи насилия в стране после убийства полицией подростка "неоправданными" и призвал к спокойствию. "В связи с волнениями после гибели молодого человека необходимы спокойствие и собранность... Последние часы отмечены сценами насилия в отношении полицейских участков, школ, мэрий - по сути, против институтов и республики. И это абсолютно неоправданно", - заявил Макрон в ходе заседания кризисной группы, которое президент созвал из-за беспорядков. Видеозапись со встречи разместил телеканал LCI. На заседании, помимо президента, также присутствуют, среди прочих, премьер-министр Франции Элизабет Борн, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, глава минюста Эрик Дюпон-Моретти. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. МВД сообщало о задержании 150 человек. В четверг напротив префектуры города Нантер ожидается "молчаливый марш", провести призвала мать погибшего подростка. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".

https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880877042.html

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франция, эммануэль макрон, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере