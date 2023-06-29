https://ria.ru/20230629/nanter-1881328875.html

Спецподразделения полиции прибыли в Нантер, где продолжаются беспорядки

Спецподразделения полиции прибыли в Нантер, где продолжаются беспорядки - РИА Новости, 29.06.2023

Спецподразделения полиции прибыли в Нантер, где продолжаются беспорядки

Специализированные подразделения полиции прибыли во французский Нантер, где проходят массовые беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T23:10

2023-06-29T23:10

2023-06-29T23:57

в мире

нантер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

франция

париж

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ПАРИЖ, 29 июн — РИА Новости. Специализированные подразделения полиции прибыли во французский Нантер, где проходят массовые беспорядки, вспыхнувшие после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского, сообщил корреспондент РИА Новости. Как убедился журналист, в районе префектуры, а также над парком Андре Мальро, где ранее происходили стычки протестующих с полицией, начиная с шести вечера курсируют несколько вертолетов. Ранее издание Figaro сообщало, что Группу вмешательства национальной жандармерии (GIGN), RAID (элитное подразделение национальной полиции), а также бригаду поисков и реагирования (BRI) направят в Нантер и еще несколько французских городов для подкрепления.По информации издания Parisien, власти задействуют вертолеты для наблюдения за самыми проблемными кварталами, где ожидаются новые стычки протестующих с полицией.Сегодня днем в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского. Протест организовали по инициативе матери погибшего, призвавшей граждан "устроить восстание" против полицейского произвола. Акция в Нантере переросла в ожесточенные столкновения протестующих с силовиками. Они забрасывали правоохранителей камнями и фейерверками, полиция активно использовала слезоточивый газ. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили 17-летнего подростка, который, по информации ведомства, отказался выполнять их требования. В результате в нескольких городах вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили и административные здания. Сегодня утром МВД сообщало о задержании 150 человек. Полицейскому, застрелившему подростка, предъявили обвинения в умышленном убийстве. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования случившегося. Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".

https://ria.ru/20230629/nanter-1881327620.html

https://ria.ru/20230629/besporyadki-1881327833.html

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в мире, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, франция, париж