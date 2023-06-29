https://ria.ru/20230629/nanter-1881327620.html

Протестующие в Нантере сожгли офис банка Crédit Mutuelle

Протестующие в Нантере сожгли офис банка Crédit Mutuelle - РИА Новости, 29.06.2023

Протестующие в Нантере сожгли офис банка Crédit Mutuelle

Участники протестов против полицейского произвола устроили пожар в офисе банка Crédit Mutuelle в Нантере, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T22:55

2023-06-29T22:55

2023-06-29T23:11

франция

париж

нантер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Участники протестов против полицейского произвола устроили пожар в офисе банка Crédit Mutuelle в Нантере, передаёт корреспондент РИА Новости. Вечером в четверг в Нантере продолжаются беспорядки. Город выглядит так, как будто в нем происходили военные действия: раздробленный асфальт, выкорчеванные кусты, перевёрнутые столики ресторанов, разбитые вдребезги витрины, сожженные мусорные баки, разломанные заграждения. Начав крушить город днем, ближе к наступлению темноты протестующие не намерены останавливаться. Они разбили окна в здании банка неподалёку от центральной станции метро в Нантере и устроили там сильный пожар. На место прибыла бригада пожарных. Полиция продолжает задерживать людей. В четверг днем в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского. Протест организован по инициативе матери погибшего, которая призвала граждан "устроить восстание" против полицейского произвола. Как передавал корреспондент РИА Новости, акция Нантере переросла в ожесточённые столкновения протестующих с полицией. Они забрасывали её камнями и фейерверками, полиция активно использовала слезоточивый газ. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили и административные здания. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек. Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".

https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881135017.html

https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881044139.html

https://ria.ru/20230629/nanter-1881290386.html

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франция, париж, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере