https://ria.ru/20230629/nanter-1881327620.html
Протестующие в Нантере сожгли офис банка Crédit Mutuelle
Протестующие в Нантере сожгли офис банка Crédit Mutuelle - РИА Новости, 29.06.2023
Протестующие в Нантере сожгли офис банка Crédit Mutuelle
Участники протестов против полицейского произвола устроили пожар в офисе банка Crédit Mutuelle в Нантере, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:55
2023-06-29T22:55
2023-06-29T23:11
франция
париж
нантер
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881326994_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8924db920ec8a254fd746dffd4943f0a.jpg
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Участники протестов против полицейского произвола устроили пожар в офисе банка Crédit Mutuelle в Нантере, передаёт корреспондент РИА Новости. Вечером в четверг в Нантере продолжаются беспорядки. Город выглядит так, как будто в нем происходили военные действия: раздробленный асфальт, выкорчеванные кусты, перевёрнутые столики ресторанов, разбитые вдребезги витрины, сожженные мусорные баки, разломанные заграждения. Начав крушить город днем, ближе к наступлению темноты протестующие не намерены останавливаться. Они разбили окна в здании банка неподалёку от центральной станции метро в Нантере и устроили там сильный пожар. На место прибыла бригада пожарных. Полиция продолжает задерживать людей. В четверг днем в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского. Протест организован по инициативе матери погибшего, которая призвала граждан "устроить восстание" против полицейского произвола. Как передавал корреспондент РИА Новости, акция Нантере переросла в ожесточённые столкновения протестующих с полицией. Они забрасывали её камнями и фейерверками, полиция активно использовала слезоточивый газ. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили и административные здания. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек. Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881135017.html
https://ria.ru/20230629/frantsiya-1881044139.html
https://ria.ru/20230629/nanter-1881290386.html
франция
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881326994_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af27be9d33a531617f92b04b6843fead.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Франция, Париж, Нантер, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Протестующие в Нантере сожгли офис банка Crédit Mutuelle
Протестующие против полицейского произвола в Нантере сожгли офис банка Crédit Mutuelle
ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Участники протестов против полицейского произвола устроили пожар в офисе банка Crédit Mutuelle в Нантере, передаёт корреспондент РИА Новости.
Вечером в четверг в Нантере продолжаются беспорядки. Город выглядит так, как будто в нем происходили военные действия: раздробленный асфальт, выкорчеванные кусты, перевёрнутые столики ресторанов, разбитые вдребезги витрины, сожженные мусорные баки, разломанные заграждения. Начав крушить город днем, ближе к наступлению темноты протестующие не намерены останавливаться.
СМИ узнали подробности о застреленном в Нантере подростке
Они разбили окна в здании банка неподалёку от центральной станции метро в Нантере и устроили там сильный пожар. На место прибыла бригада пожарных.
Полиция продолжает задерживать людей.
В четверг днем в Нантере прошел марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского. Протест организован по инициативе матери погибшего, которая призвала граждан "устроить восстание" против полицейского произвола.
Как передавал корреспондент РИА Новости, акция Нантере переросла в ожесточённые столкновения протестующих с полицией. Они забрасывали её камнями и фейерверками, полиция активно использовала слезоточивый газ.
На севере Франции протестующие подожгли мэрию
Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа
– застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. В результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили и административные здания. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек.
Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве.
Власти Франции
призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
На протестах в Нантере продолжаются ожесточенные стычки с полицией