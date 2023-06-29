https://ria.ru/20230629/nanter-1881312427.html

Второй город во Франции ввел комендантский час из-за массовых беспорядков

Второй город во Франции ввел комендантский час из-за массовых беспорядков - РИА Новости, 29.06.2023

Второй город во Франции ввел комендантский час из-за массовых беспорядков

Французский город Компьень, расположенный на севере страны, вводит ночной комендантский час до понедельника для несовершеннолетних младше 16 лет и без... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T20:27

2023-06-29T20:27

2023-06-29T20:27

в мире

франция

париж

нантер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. Французский город Компьень, расположенный на севере страны, вводит ночной комендантский час до понедельника для несовершеннолетних младше 16 лет и без сопровождения из-за массовых беспорядков в стране после убийства полицией 17-летнего подростка, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на мэрию города. Ранее власти города Кламар, который находится около Парижа, где были беспорядки после убийства подростка полицией в Нантере, объявили о введении ночного комендантского часа до понедельника. "Мэрия Компьеня в (департаменте) Уаза также ввела в четверг комендантский час с 22.00 до 6.00 до утра понедельника для несовершеннолетних младше 16 лет без сопровождения родителя или законного представителя", - говорится в сообщении агентства. Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. в результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек. Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве. Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".

https://ria.ru/20230629/nanter-1881290386.html

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в мире, франция, париж, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере