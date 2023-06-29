https://ria.ru/20230629/nanter-1881290386.html

На протестах в Нантере продолжаются ожесточенные стычки с полицией

На протестах в Нантере продолжаются ожесточенные стычки с полицией - РИА Новости, 29.06.2023

На протестах в Нантере продолжаются ожесточенные стычки с полицией

На протестах во французском Нантере продолжаются ожесточённые стычки радикалов с полицией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T18:56

2023-06-29T18:56

2023-06-29T19:37

в мире

нантер

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

франция

париж

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ПАРИЖ, 29 июн - РИА Новости. На протестах во французском Нантере продолжаются ожесточённые стычки радикалов с полицией, передает корреспондент РИА Новости. "Молчаливый марш" в память о 17-летнем подростке, которого застрелил полицейский, перерос в ожесточённые стычки протестующих с полицией. Несколько сотен человек, включая радикалов black bloc, растянулись на площади в несколько километров вокруг префектуры Нантера. Они группами продолжают атаковать полицейских, набирая камни, бросая стеклянные бутылки и зажигательные смеси. Полиция разгоняет радикалов шумовыми гранатами и слезоточивым газом. Несколько раз она применила резиновые пули. Начались первые задержания: нескольких радикалов в масках и капюшонах оттащили полицейские, надев на них наручники.В ходе протестов радикалы устроили множество пожаров. Они устраивали костры из мусорных баков и дорожных заграждений. На одной из улиц они сожгли сразу пять припаркованных там машин. Чёрный густой дым от пожара заполонил небо над площадью около префектуры, пока не вмешались пожарные. Позже протестующие сожгли карусель в парке, где также проходили стычки с полицией.В четверг в Нантере проходит марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского. Выйти людей на протест призвала мать погибшего, которая призвала граждан "устроить восстание" против полицейского произвола.Во вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере – пригороде к западу от Парижа – застрелили 17-летнего подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования. в результате в ряде городов вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. МВД сообщало утром в четверг о задержании 150 человек.Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве.Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".

https://ria.ru/20230629/nanter-1881221720.html

https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880825223.html

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Столкновения радикалов с полицией во французском Нантере Столкновения радикалов с полицией во французском Нантере 2023-06-29T18:56 true PT0M47S

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в мире, нантер, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере, франция, париж