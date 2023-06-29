https://ria.ru/20230629/nanter-1881221720.html
Во Франции на марше в память о застреленном подростке начались беспорядки
Во Франции на марше в память о застреленном подростке начались беспорядки - РИА Новости, 29.06.2023
Во Франции на марше в память о застреленном подростке начались беспорядки
Участники марша в память о застреленном французской полицией подростке попытались прорваться к префектуре города Нантер, полиция применила слезоточивый газ,... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:49
2023-06-29T16:49
2023-06-29T19:30
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нантер
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нантер
происшествия
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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НАНТЕР, 29 июн — РИА Новости. Участники марша в память о застреленном французской полицией подростке попытались прорваться к префектуре города Нантер, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен человек, включая радикалов black bloc, растянулись на площади в несколько километров вокруг префектуры Нантера. Они группами продолжают атаковать полицейских, набирая камни, бросая стеклянные бутылки и зажигательные смеси. Полиция разгоняет радикалов шумовыми гранатами и слезоточивым газом. Несколько раз она применила резиновые пули.Начались первые задержания: нескольких радикалов в масках и капюшонах оттащили полицейские, надев на них наручники.Акция проходит после того, как мать 17-летнего юноши призвала граждан "устроить восстание против полицейского произвола".Сам инцидент произошел во вторник во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа. По информации полицейских, подросток отказался выполнить их требования. В результате в нескольких городах вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. МВД сегодня утром сообщило о задержании 150 человек.Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве.Власти Франции призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
https://ria.ru/20230628/frantsiya-1880877042.html
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Марш в память о подростке, убитом полицейским во Франции
Марш в память о подростке, убитом полицейским во Франции
2023-06-29T16:49
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в мире, нантер, франция, париж, нантер, происшествия, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Нантер, Франция, Париж, Нантер, Происшествия, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции на марше в память о застреленном подростке начались беспорядки
Участники марша в память о застреленном подростке попытались прорваться к префектуре
НАНТЕР, 29 июн — РИА Новости. Участники марша в память о застреленном французской полицией подростке попытались прорваться к префектуре города Нантер, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек, включая радикалов black bloc, растянулись на площади в несколько километров вокруг префектуры Нантера. Они группами продолжают атаковать полицейских, набирая камни, бросая стеклянные бутылки и зажигательные смеси. Полиция разгоняет радикалов шумовыми гранатами и слезоточивым газом. Несколько раз она применила резиновые пули.
Начались первые задержания: нескольких радикалов в масках и капюшонах оттащили полицейские, надев на них наручники.
Акция проходит после того, как мать 17-летнего юноши призвала граждан "устроить восстание против полицейского произвола".
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Сам инцидент произошел во вторник во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа
. По информации полицейских, подросток отказался выполнить их требования.
В результате в нескольких городах вспыхнули беспорядки, которые длятся уже два дня. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей. МВД сегодня утром сообщило о задержании 150 человек.
Полицейскому, застрелившему подростка, предъявлены обвинения в умышленном убийстве.
Власти Франции
призвали граждан "успокоиться", при этом требуя справедливого расследования данного дела. Президент Франции назвал произошедшее "необъяснимым и непростительным", добавив, что "ничто не оправдывает смерть молодого человека". Премьер заявила, что полиция действовала "вне рамок дозволенного".
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