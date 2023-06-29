https://ria.ru/20230629/mvf-1881327951.html

МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов

МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов - РИА Новости, 29.06.2023

МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил незамедлительный перевод... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T22:58

2023-06-29T22:58

2023-06-29T22:59

экономика

украина

киев

мвф

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил незамедлительный перевод Киеву почти в 900 миллионов долларов, говорится в документе организации. "Завершение первого обзора обеспечивает полномочия по незамедлительному перечислению суммы в 663,9 миллиона SDR (специальные права заимствования, или около 890 миллионов долларов)", - указано в отчетном документе фонда. Также подтвержден ранее повышенный прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 1-3%.

https://ria.ru/20230626/mvf-1880392149.html

украина

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, украина, киев, мвф