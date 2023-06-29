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МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов - РИА Новости, 29.06.2023
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22:58 29.06.2023 (обновлено: 22:59 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/mvf-1881327951.html
МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов
МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов - РИА Новости, 29.06.2023
МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил незамедлительный перевод... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:58
2023-06-29T22:59
экономика
украина
киев
мвф
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил незамедлительный перевод Киеву почти в 900 миллионов долларов, говорится в документе организации. "Завершение первого обзора обеспечивает полномочия по незамедлительному перечислению суммы в 663,9 миллиона SDR (специальные права заимствования, или около 890 миллионов долларов)", - указано в отчетном документе фонда. Также подтвержден ранее повышенный прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 1-3%.
https://ria.ru/20230626/mvf-1880392149.html
украина
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экономика, украина, киев, мвф
Экономика, Украина, Киев, МВФ
МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов

Исполнительный совет МВФ одобрил незамедлительный перевод Украине 890 миллионов долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил незамедлительный перевод Киеву почти в 900 миллионов долларов, говорится в документе организации.
«
"Завершение первого обзора обеспечивает полномочия по незамедлительному перечислению суммы в 663,9 миллиона SDR (специальные права заимствования, или около 890 миллионов долларов)", - указано в отчетном документе фонда.
Также подтвержден ранее повышенный прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 1-3%.
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