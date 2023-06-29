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МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов
МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов - РИА Новости, 29.06.2023
МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил незамедлительный перевод... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T22:58
2023-06-29T22:58
2023-06-29T22:59
экономика
украина
киев
мвф
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) после завершения первого обзора программы финансовой помощи Украине одобрил незамедлительный перевод Киеву почти в 900 миллионов долларов, говорится в документе организации. "Завершение первого обзора обеспечивает полномочия по незамедлительному перечислению суммы в 663,9 миллиона SDR (специальные права заимствования, или около 890 миллионов долларов)", - указано в отчетном документе фонда. Также подтвержден ранее повышенный прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 1-3%.
https://ria.ru/20230626/mvf-1880392149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, киев, мвф
Экономика, Украина, Киев, МВФ
МВФ одобрил перевод Киеву почти 900 миллионов долларов
Исполнительный совет МВФ одобрил незамедлительный перевод Украине 890 миллионов долларов