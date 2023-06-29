https://ria.ru/20230629/moskvichi-1881025077.html

Депутат предложил главе ФНС увеличить налог для "богатых москвичей"

Депутат предложил главе ФНС увеличить налог для "богатых москвичей" - РИА Новости, 29.06.2023

Депутат предложил главе ФНС увеличить налог для "богатых москвичей"

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо (есть в распоряжении РИА Новости) с предложением увеличить ставку НДФЛ до... РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T06:22

2023-06-29T06:22

2023-06-29T07:08

борис чернышов (депутат)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

даниил егоров

россия

новая москва

капотня

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо (есть в распоряжении РИА Новости) с предложением увеличить ставку НДФЛ до 20% "в основном" для "богатых москвичей", которые зарабатывают в год более 25 миллионов рублей.Парламентарий отметил, что уже больше года в России действует так называемая прогрессивная налоговая шкала, доходы россиян, зарабатывающих больше 5 миллионов рублей в год, облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо 13%."Однако считаю, что для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы", – сказал Чернышов РИА Новости.По его словам, одним из символов праздной и роскошной жизни столицы является район Патриарших прудов. "Патрики" давно стали темой популярных интернет-мемов", – сказал Чернышов."Считаю справедливым, если "налог на "Патрики" будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и Новая Москва, а также других районов столицы", – добавил он.Политик считает, что инфраструктура, благоустройство, новые парки и детские площадки должны финансироваться в том числе за счет "налога на богатство".По его мнению, дополнительные поступления в бюджет должны направляться на вполне конкретные цели, а не "размываться" по статьям расходов. Он считает, что 2% нужно направлять на помощь тяжелобольным детям через фонд "Круг добра", 3% – на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов."Направил соответствующее предложение главе ФНС России Даниилу Егорову. Надеюсь, что уже в ближайшее время в каждом районе Москвы – вне зависимости от его удаленности от центра – появятся современные и комфортные места для отдыха горожан", – отметил Чернышов.

https://ria.ru/20230629/zapret-1881017860.html

https://ria.ru/20230628/nalog-1880948349.html

россия

новая москва

капотня

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борис чернышов (депутат), федеральная налоговая служба (фнс россии), даниил егоров, россия, новая москва, капотня