https://ria.ru/20230629/moskvichi-1881025077.html
Депутат предложил главе ФНС увеличить налог для "богатых москвичей"
Депутат предложил главе ФНС увеличить налог для "богатых москвичей" - РИА Новости, 29.06.2023
Депутат предложил главе ФНС увеличить налог для "богатых москвичей"
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо (есть в распоряжении РИА Новости) с предложением увеличить ставку НДФЛ до... РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T06:22
2023-06-29T06:22
2023-06-29T07:08
борис чернышов (депутат)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
даниил егоров
россия
новая москва
капотня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6b53869057ceda1d10526b1fd1a9ec8.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо (есть в распоряжении РИА Новости) с предложением увеличить ставку НДФЛ до 20% "в основном" для "богатых москвичей", которые зарабатывают в год более 25 миллионов рублей.Парламентарий отметил, что уже больше года в России действует так называемая прогрессивная налоговая шкала, доходы россиян, зарабатывающих больше 5 миллионов рублей в год, облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо 13%."Однако считаю, что для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы", – сказал Чернышов РИА Новости.По его словам, одним из символов праздной и роскошной жизни столицы является район Патриарших прудов. "Патрики" давно стали темой популярных интернет-мемов", – сказал Чернышов."Считаю справедливым, если "налог на "Патрики" будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и Новая Москва, а также других районов столицы", – добавил он.Политик считает, что инфраструктура, благоустройство, новые парки и детские площадки должны финансироваться в том числе за счет "налога на богатство".По его мнению, дополнительные поступления в бюджет должны направляться на вполне конкретные цели, а не "размываться" по статьям расходов. Он считает, что 2% нужно направлять на помощь тяжелобольным детям через фонд "Круг добра", 3% – на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов."Направил соответствующее предложение главе ФНС России Даниилу Егорову. Надеюсь, что уже в ближайшее время в каждом районе Москвы – вне зависимости от его удаленности от центра – появятся современные и комфортные места для отдыха горожан", – отметил Чернышов.
https://ria.ru/20230629/zapret-1881017860.html
https://ria.ru/20230628/nalog-1880948349.html
россия
новая москва
капотня
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867560443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1b846f373bb5ad8e86ee0097c4b8bfbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борис чернышов (депутат), федеральная налоговая служба (фнс россии), даниил егоров, россия, новая москва, капотня
Борис Чернышов (депутат), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Даниил Егоров, Россия, Новая Москва, Капотня
Депутат предложил главе ФНС увеличить налог для "богатых москвичей"
Депутат Чернышов предложил увеличить ставку НДФЛ до 20 процентов для "богатых москвичей"
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо (есть в распоряжении РИА Новости) с предложением увеличить ставку НДФЛ до 20% "в основном" для "богатых москвичей", которые зарабатывают в год более 25 миллионов рублей.
Парламентарий отметил, что уже больше года в России действует так называемая прогрессивная налоговая шкала, доходы россиян, зарабатывающих больше 5 миллионов рублей в год, облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо 13%.
В Госдуме предложили частично запретить продажу в общепите пива и сидра
"Однако считаю, что для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы", – сказал Чернышов РИА Новости.
По его словам, одним из символов праздной и роскошной жизни столицы является район Патриарших прудов. "Патрики" давно стали темой популярных интернет-мемов", – сказал Чернышов.
"Считаю справедливым, если "налог на "Патрики" будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня
, Бирюлево и Новая Москва
, а также других районов столицы", – добавил он.
Политик считает, что инфраструктура, благоустройство, новые парки и детские площадки должны финансироваться в том числе за счет "налога на богатство".
По его мнению, дополнительные поступления в бюджет должны направляться на вполне конкретные цели, а не "размываться" по статьям расходов. Он считает, что 2% нужно направлять на помощь тяжелобольным детям через фонд "Круг добра", 3% – на финансирование программ развития периферийных районов муниципалитетов.
"Направил соответствующее предложение главе ФНС России
Даниилу Егорову. Надеюсь, что уже в ближайшее время в каждом районе Москвы
– вне зависимости от его удаленности от центра – появятся современные и комфортные места для отдыха горожан", – отметил Чернышов.
ГД приняла в первом чтении проект о налоге на сверхприбыль крупного бизнеса