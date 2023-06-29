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Путин предрек "Королевскому" мороженому из ЛНР будущее на "большом рынке" - РИА Новости, 29.06.2023
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16:22 29.06.2023 (обновлено: 17:18 29.06.2023)
https://ria.ru/20230629/morozhenoe-1881205480.html
Путин предрек "Королевскому" мороженому из ЛНР будущее на "большом рынке"
Путин предрек "Королевскому" мороженому из ЛНР будущее на "большом рынке" - РИА Новости, 29.06.2023
Путин предрек "Королевскому" мороженому из ЛНР будущее на "большом рынке"
Президент РФ Владимир Путин узнал про "Королевское" мороженое Луганского хладокомбината и предрек ему будущее на "большом рынке". РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T16:22
2023-06-29T17:18
экономика
технологии
россия
луганск
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
луганская народная республика
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин узнал про "Королевское" мороженое Луганского хладокомбината и предрек ему будущее на "большом рынке". Компания приехала в столицу, победив в конкурсе новых отечественных брендов. Она стала финалистом в номинации "Продовольственные товары". По словам представителя компании, создаваемое в Луганске мороженое - и вкусное, и качественное, так что хладокомбинат хотел бы постепенно распространять его по всей стране. "Ассортимент такой большой у вас", - заинтересовался президент, оглядев сорта на стенде. Услышав, что производитель продает больше 100 видов мороженого разной цены, он отреагировал: "Здорово". "Рынок большой. Я думаю, все пригодится", - с улыбкой добавил Путин. Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента. Его задача - поддержать молодые российские компании, которые могут способствовать "перезагрузке" экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тыс. заявок со всей страны. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями стали более 30 российских компаний. Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).
https://ria.ru/20221201/morozhenoe-1835731649.html
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россия
луганск
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60
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Путин осматривает стенд с мороженым Луганского хладокомбината
Президент РФ Владимир Путин узнал про "Королевское" мороженое Луганского хладокомбината и предрек ему будущее на "большом рынке". Компания приехала в столицу, победив в конкурсе новых отечественных брендов. Она стала финалистом в номинации "Продовольственные товары".
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экономика, технологии, россия, луганск, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), луганская народная республика
Экономика, Технологии, Россия, Луганск, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Луганская Народная Республика
Путин предрек "Королевскому" мороженому из ЛНР будущее на "большом рынке"

Путин, узнав более чем о ста видах "Королевского" мороженого из ЛНР, предрек ему будущее

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин узнал про "Королевское" мороженое Луганского хладокомбината и предрек ему будущее на "большом рынке".
Компания приехала в столицу, победив в конкурсе новых отечественных брендов. Она стала финалистом в номинации "Продовольственные товары".
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По словам представителя компании, создаваемое в Луганске мороженое - и вкусное, и качественное, так что хладокомбинат хотел бы постепенно распространять его по всей стране.
"Ассортимент такой большой у вас", - заинтересовался президент, оглядев сорта на стенде. Услышав, что производитель продает больше 100 видов мороженого разной цены, он отреагировал: "Здорово". "Рынок большой. Я думаю, все пригодится", - с улыбкой добавил Путин.
Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента. Его задача - поддержать молодые российские компании, которые могут способствовать "перезагрузке" экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тыс. заявок со всей страны. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями стали более 30 российских компаний. Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).
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ЭкономикаТехнологииРоссияЛуганскВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)Луганская Народная Республика
 
 
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