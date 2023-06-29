https://ria.ru/20230629/morozhenoe-1881205480.html

Путин предрек "Королевскому" мороженому из ЛНР будущее на "большом рынке"

Путин предрек "Королевскому" мороженому из ЛНР будущее на "большом рынке" - РИА Новости, 29.06.2023

Путин предрек "Королевскому" мороженому из ЛНР будущее на "большом рынке"

Президент РФ Владимир Путин узнал про "Королевское" мороженое Луганского хладокомбината и предрек ему будущее на "большом рынке". РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T16:22

2023-06-29T16:22

2023-06-29T17:18

экономика

технологии

россия

луганск

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

луганская народная республика

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин узнал про "Королевское" мороженое Луганского хладокомбината и предрек ему будущее на "большом рынке". Компания приехала в столицу, победив в конкурсе новых отечественных брендов. Она стала финалистом в номинации "Продовольственные товары". По словам представителя компании, создаваемое в Луганске мороженое - и вкусное, и качественное, так что хладокомбинат хотел бы постепенно распространять его по всей стране. "Ассортимент такой большой у вас", - заинтересовался президент, оглядев сорта на стенде. Услышав, что производитель продает больше 100 видов мороженого разной цены, он отреагировал: "Здорово". "Рынок большой. Я думаю, все пригодится", - с улыбкой добавил Путин. Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента. Его задача - поддержать молодые российские компании, которые могут способствовать "перезагрузке" экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тыс. заявок со всей страны. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями стали более 30 российских компаний. Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).

https://ria.ru/20221201/morozhenoe-1835731649.html

https://ria.ru/20230609/morozhenoe-1877131437.html

россия

луганск

луганская народная республика

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Путин осматривает стенд с мороженым Луганского хладокомбината Президент РФ Владимир Путин узнал про "Королевское" мороженое Луганского хладокомбината и предрек ему будущее на "большом рынке". Компания приехала в столицу, победив в конкурсе новых отечественных брендов. Она стала финалистом в номинации "Продовольственные товары". 2023-06-29T16:22 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, луганск, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), луганская народная республика