https://ria.ru/20230629/more-1881018381.html
МЧС напомнило правила безопасности при купании в море
МЧС напомнило правила безопасности при купании в море - РИА Новости, 29.06.2023
МЧС напомнило правила безопасности при купании в море
При купании в море неожиданно возникшая отбойная волна может перевернуть человека, лишить его воздуха и потащить на глубину, и оказавшись в такой ситуации, надо РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T03:34
2023-06-29T03:34
2023-06-29T03:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. При купании в море неожиданно возникшая отбойная волна может перевернуть человека, лишить его воздуха и потащить на глубину, и оказавшись в такой ситуации, надо быстро сориентироваться и постараться плыть вдоль пляжа, советует МЧС России. "Рип - отбойная волна, тягун - опасное природное явление, при котором купальщика может утянуть в море. Попал в такое течение? Плыви вдоль пляжа", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Спасатели отмечают, что если отбойное течение узкое, то вы сможете довольно быстро выбраться из него. "Об этом нужно узнать до того, как идти купаться в море", - резюмирует МЧС России.
https://ria.ru/20230627/anapa-1880689178.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
МЧС напомнило правила безопасности при купании в море
МЧС порекомендовало плавать на море вдоль пляжа, чтобы не попасть под отбойные волны