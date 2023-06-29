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МЧС напомнило правила безопасности при купании в море - РИА Новости, 29.06.2023
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03:34 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/more-1881018381.html
МЧС напомнило правила безопасности при купании в море
МЧС напомнило правила безопасности при купании в море - РИА Новости, 29.06.2023
МЧС напомнило правила безопасности при купании в море
При купании в море неожиданно возникшая отбойная волна может перевернуть человека, лишить его воздуха и потащить на глубину, и оказавшись в такой ситуации, надо РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T03:34
2023-06-29T03:34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. При купании в море неожиданно возникшая отбойная волна может перевернуть человека, лишить его воздуха и потащить на глубину, и оказавшись в такой ситуации, надо быстро сориентироваться и постараться плыть вдоль пляжа, советует МЧС России. "Рип - отбойная волна, тягун - опасное природное явление, при котором купальщика может утянуть в море. Попал в такое течение? Плыви вдоль пляжа", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Спасатели отмечают, что если отбойное течение узкое, то вы сможете довольно быстро выбраться из него. "Об этом нужно узнать до того, как идти купаться в море", - резюмирует МЧС России.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
МЧС напомнило правила безопасности при купании в море

МЧС порекомендовало плавать на море вдоль пляжа, чтобы не попасть под отбойные волны

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей города Геленджик
Отдыхающие на одном из пляжей города Геленджик - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на одном из пляжей города Геленджик. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. При купании в море неожиданно возникшая отбойная волна может перевернуть человека, лишить его воздуха и потащить на глубину, и оказавшись в такой ситуации, надо быстро сориентироваться и постараться плыть вдоль пляжа, советует МЧС России.
"Рип - отбойная волна, тягун - опасное природное явление, при котором купальщика может утянуть в море. Попал в такое течение? Плыви вдоль пляжа", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Спасатели отмечают, что если отбойное течение узкое, то вы сможете довольно быстро выбраться из него.
"Об этом нужно узнать до того, как идти купаться в море", - резюмирует МЧС России.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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